Natation : Jaouad Syoud provoque la suspension du président de la FAN

Il semble que le nageur prometteur algérien, Jaouad Syoud, a eu gain de cause de son conflit avec la fédération algérienne de la natation. Le ministère de la Jeunesse et des sports a suspendu le président de la FAN de ses fonctions.

Le conflit qui oppose le nageur algérien, Jaouad Syoud, à la fédération algérienne de la natation ne date pas d’aujourd’hui, mais plutôt depuis l’année passée. Mais lors des Jeux Sportifs Arabes, qui se déroulent en Algérie, le jeune nageur prometteur a fait de graves révélations.

En effet, le natif de Constantine a révélé, lors de la dernière conférence de presse qu’il a tenue, que ses rémunérations sont toujours en attente depuis janvier 2023. Il a même souligné qu’il a refusé des offres d’autres équipes nationales pour représenter l’Algérie. Le clan Syoud a également affirmé qu’il ne participera pas aux championnats du monde de natation au Japon à moins de détenir un passeport algérien.

Les deux parties ont échangé les accusations. Il a fallu l’intervention du ministère de la Jeunesse et des sports. Ce dernier, a pris une importante décision.

Le MJS suspend le président de la FAN

En effet, le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hamad, a décidé de suspendre le président de la fédération algérienne de la natation de ses fonctions.

« Suite aux dernières déclarations du président de la fédération algérienne de la natation, le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hamad, a décidé de suspendre le P/FAN de ses fonctions d’une manière provisoire de toutes fonctions sportives (…) L’affaire sera présentée devant la commission d’éthique du comité olympique et sportif, conformément aux règlements législatifs et organisationnels ». A écrit le MJS dans un communiqué officiel.

Il semble donc que Jaouad Syoud a eu gain de cause de son conflit avec la fédération algérienne de la natation. Reste à savoir maintenant quelle sanction va écoper le président de la FAN.

À noter que Jaouad Syoud a démontré tout son talent lors des Jeux arabes en cours en Algérie. Il a remporté 11 médailles d’or sur 11 épreuves, réalisant ainsi un score parfait.