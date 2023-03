La journaliste algérienne Nassima Djaffar Bey a fait parler d’elle lors d’une émission de télévision diffusée sur une chaîne arabophone. Connue pour son franc-parler, l’instagrameuse n’a pas hésité à répondre aux questions de l’animateur, avec une grande confiance !

Dans ce sillage, rappelons que plusieurs personnages publics ont fait leur passage sur le petit écran par le biais de ce programme. De ce fait, les internautes ont, à plusieurs reprises, pointé du doigt les invités de l’émission. Tantôt à cause de leurs réponses, tantôt à cause de leur apparence, rares sont les invités qui ont été épargnés des critiques.

Pour le coup, Nassima Djaffar Bey n’a pas dérogé à la tradition. Elle, qui a suscité les interrogations des utilisateurs des réseaux sociaux, suite à ses déclarations! Dans le détail, durant ladite émission, l’animateur a voulu connaître l’avis de Nassima au sujet de la ressemblance entre elle et la fameuse actrice américaine Kim Kardashian.

En effet, le présentateur a indiqué que plusieurs personnes estiment que Nassima ressemble trop à Kim. Sans détours, Nassima a affirmé qu’elle est plus belle que Kim Kardashian. Et la cause ? Elle est plus « naturelle » que l’ex-femme du rappeur Kanye Waste ! » je suis plus belle que Kim Kardashian car je suis naturelle et Algérienne », a ainsi répondu Nassima.

Les internautes réagissent à la réponse de Nassima

Sans grande surprise, cette déclaration a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, les propos de celle qui prône « la beauté naturelle » ont été mis en cause ! D’autant plus que la belle blonde est passée à plusieurs reprises sous le bistouri d’une docteur qui n’est pas méconnue auprès des actrices et des influenceuses, estiment la majorité des internautes.

Ceux-ci n’ont pas hésité à lancer les investigations, juste après la diffusion de l’émission. D’ailleurs une photo de Nassima en compagnie du docteur a été massivement relayée. Lèvres dessinées, arc de cupidon marqué, réhaussement de sourcils… viisiblement, la journaliste est loin de répondre à tous les critères de beauté naturelle, répliquent les utilisateurs des réseaux sociaux. En somme, la véritable beauté est loin d’être un joli visage et des courbes harmonieuses. « La beauté de l’âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps ».