Nassima Djaffar Bey : « On est un pays musulman… le scénario de la série Eddama est audacieux »

Le mois de ramadan en Algérie est souvent marqué par la diffusion de nombreuses séries télévisées qui suscitent l’intérêt des téléspectateurs. Dans ce sens, la journaliste algérienne Nassima Djaffar Bey a cependant soulevé la question de l’audace de certaines de ces séries, en particulier la série dramatique intitulée « Eddama » diffusée sur l’ENTV.

En effet, Nassima Djaffar Bey a considéré le scénario de « Eddama » comme audacieux, bien que la série soit de qualité. De ce fait, elle a également noté que la série ne peut pas être regardée en famille en raison des sujets qu’elle aborde. L’instagrameuse a souligné que l’Algérie compte 58 wilayas et que le pays ne se réduit pas seulement à Alger, la capitale. Elle a ajouté que certaines familles sont conservatrices, ce qui rend difficile le visionnage de cette série en famille.

Nassima a appuyé ses propos en citant quelques sujets abordés dans « Eddama », notamment la relation entre Allem (Mustapha Laribi) et sa petite amie, ainsi que son passé avec Houria (Rym Takoucht) qui l’avait violé. Elle a également mentionné la consommation de drogue par les adultes et les adolescents qui a suscité une grande controverse sur la Toile . Elle estime que la société algérienne est conservatrice et que ces scènes ne vont pas dans le sens des préceptes de la religion. « On est un pays musulman conservateur », a-t-elle rappelé. Il convient de noter que l’intervention de Nassima Djaffar Bey était en marge de sa participation à l’émission du talk-show « Zapping ramadan ».

Les internautes réagissent au commentaire de Nassima Djaffar Bey

Effectivement, les commentaires de Nassima Djaffar Bey ont suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. En effet, certains ont soutenu ses points de vue, estimant que les sujets abordés dans « Eddama » et d’autres séries sont trop audacieux pour être diffusés pendant le mois sacré du ramadan, qui est traditionnellement considéré comme un mois de piété et de modération en Algérie.

D’autres, en revanche, ont critiqué les commentaires de Nassima, affirmant que les séries télévisées ont le droit d’aborder des sujets réalistes et pertinents, même pendant le mois de ramadan. Ils ont souligné que ces séries peuvent être un moyen efficace pour sensibiliser le public à des questions sociales importantes et de stimuler le débat sur des sujets sensibles.

Il convient de noter que « Eddama » n’est pas la seule série télévisée à avoir suscité la controverse cette année en Algérie. D’autres séries ont également abordé des sujets sensibles tels que la consommation de la drogue par les adolescents et l’infidélité conjugale.