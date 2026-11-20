Quatre étudiantes algériennes se sont illustrées dans l’un des plus grands hackathons internationaux consacrés à l’innovation scientifique et technologique. Leur projet, qui associe données satellitaires, intelligence artificielle et agriculture, leur a permis de décrocher la première place de l’étape locale du NASA Space Apps Challenge 2026, organisée dans la wilaya de Boumerdès. Une distinction qui ouvre de nouvelles perspectives à leur solution et les place dans la course à la sélection mondiale.

L’équipe, baptisée « Vito 4 », est composée de Naïla Amouria, Ibtihal Boudjar, Linda Madi et Asmaa Belkheir, quatre étudiantes en troisième année à l’École supérieure en informatique de Sidi Bel-Abbès. Selon l’établissement, qui a annoncé cette distinction vendredi 20 novembre, elles ont convaincu le jury grâce à leur projet « MyCrop », consacré à l’adaptation des exploitations agricoles aux changements environnementaux.

MyCrop : quand les données de la NASA viennent au secours de l’agriculture

Inscrit dans le cadre du défi « Field Shift: Adapting Farms with NASA Data », le projet MyCrop répond à une problématique particulièrement importante pour le secteur agricole : comment aider les agriculteurs à adapter leurs pratiques face aux bouleversements climatiques, notamment la sécheresse et les vagues de chaleur ?

Pour y répondre, les quatre étudiantes ont conçu une plateforme agricole interactive qui permet de simuler différentes situations d’exploitation et d’explorer plusieurs scénarios agricoles. L’outil donne notamment la possibilité de comparer différentes stratégies de rotation des cultures et d’évaluer leurs conséquences en fonction des conditions environnementales.

L’objectif est de fournir aux agriculteurs des éléments concrets pour mieux orienter leurs décisions et anticiper les effets des changements climatiques sur leurs exploitations.

La particularité de MyCrop réside également dans l’association de plusieurs technologies. La plateforme exploite des données scientifiques de la NASA ainsi que des travaux de recherche, auxquels elle associe un assistant intelligent sous forme de chatbot. Celui-ci permet de présenter des conseils et des orientations agricoles fondés sur des données scientifiques, dans un format simplifié et accessible.

À travers cette approche, les étudiantes cherchent à rapprocher les ressources scientifiques et les besoins du terrain, en faisant des données satellitaires et de l’intelligence artificielle des outils d’aide à la décision pour le monde agricole.

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Un hackathon international qui mobilise des milliers d’innovateurs

La distinction obtenue à Boumerdès s’inscrit dans le cadre du NASA Space Apps Challenge, un rendez-vous international organisé chaque année par la NASA. Ce hackathon de 48 heures rassemble des participants aux profils variés, notamment des développeurs, des ingénieurs, des scientifiques, des designers et des étudiants, autour de défis scientifiques et technologiques.

Le principe consiste à exploiter les données ouvertes de la NASA et de ses agences spatiales partenaires pour concevoir des solutions répondant à des problématiques concrètes, aussi bien sur Terre que dans le domaine de l’exploration spatiale.

L’édition 2026 s’est déroulée les 14 et 15 novembre. Selon la NASA, cette édition a mobilisé plus de 180 000 participants à travers le monde, confirmant l’ampleur internationale de cette initiative. Les équipes doivent travailler dans un temps limité pour développer leur concept, construire une solution et présenter leur projet dans le cadre de leur compétition locale.

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Les réalisations sont ensuite évaluées selon plusieurs critères, notamment leur impact, leur créativité, leur pertinence scientifique et la qualité de leur présentation. Les projets sélectionnés au niveau local peuvent accéder à l’étape de nomination mondiale et être examinés par un jury international.

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Une nouvelle étape pour les quatre étudiantes algériennes

Avec leur première place à Boumerdès, les membres de Vito 4 franchissent une étape importante dans leur parcours. Leur projet MyCrop figure parmi les candidatures retenues pour la suite de la compétition mondiale, où il devra se mesurer à des réalisations développées par d’autres équipes participantes.

Le calendrier officiel de la NASA prévoit l’annonce des nominations mondiales le 3 décembre 2026, avant la désignation des lauréats internationaux en janvier 2027. La sélection définitive reste donc une étape à franchir pour les quatre étudiantes.

Au-delà du classement, cette distinction met en lumière la capacité des jeunes talents algériens à mobiliser leurs compétences informatiques et scientifiques autour de problématiques concrètes. En choisissant de s’intéresser à l’agriculture et aux effets des changements climatiques, Naïla Amouria, Ibtihal Boudjar, Linda Madi et Asmaa Belkheir proposent une application des technologies spatiales à un secteur essentiel de l’économie.

Leur parcours illustre également le potentiel de la recherche et de l’innovation universitaire en Algérie, où les compétences numériques peuvent contribuer à développer des solutions adaptées aux défis économiques et environnementaux.