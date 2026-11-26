Et si les forêts pouvaient révéler les endroits où les flammes risquent de se propager avant même le départ d’un incendie ? C’est la piste explorée par la NASA grâce à une technologie de cartographie laser capable de reconstituer la structure des espaces boisés en trois dimensions. Une approche préventive qui pourrait intéresser l’Algérie, confrontée à des saisons estivales marquées par d’importantes pertes forestières.

En 2026, les incendies ont touché plus de 141 000 hectares de couvert végétal dans le pays, selon le bilan provisoire communiqué par la Protection civile en septembre. Face à cette menace, les nouvelles technologies pourraient apporter des outils supplémentaires pour mieux identifier les zones exposées.

La NASA utilise le LiDAR pour cartographier les forêts et repérer les zones à risque

Plutôt que d’attendre l’apparition des premières flammes, les chercheurs de la NASA misent sur une connaissance détaillée de la végétation. Leur approche repose sur le LiDAR, une technologie de télédétection qui utilise des impulsions laser pour mesurer les distances et reconstituer la topographie d’un territoire.

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À partir de données collectées par voie aérienne, les équipes de l’agence américaine ont élaboré des cartes tridimensionnelles de la Californie, avec un niveau de détail pouvant atteindre un mètre dans certaines zones.

Ces représentations permettent notamment de distinguer plusieurs caractéristiques de la végétation :

La hauteur des arbres et la densité de leur feuillage ;

La répartition des arbres et des arbustes ;

La présence de broussailles susceptibles de favoriser la propagation des flammes ;

Les combustibles végétaux qui peuvent faciliter le passage du feu du sol vers la cime des arbres.

Cette dernière information présente un intérêt particulier pour la prévention. En identifiant les zones où la végétation favorise la progression d’un incendie, les services forestiers peuvent mieux cibler les opérations de débroussaillement et les interventions destinées à réduire les risques.

La NASA entend ainsi exploiter ces données pour améliorer l’évaluation des risques d’incendie, protéger les écosystèmes et accompagner la gestion des ressources naturelles.

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Incendies en Algérie : plus de 141 000 hectares touchés en 2026

L’intérêt de telles technologies prend une dimension particulière en Algérie, où les feux de forêt représentent une menace récurrente, notamment durant l’été.

Le bilan provisoire présenté le 23 septembre 2026 par le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, responsable de l’information et de la sensibilisation à la Direction générale de la Protection civile, fait état de plus de 141 000 hectares touchés depuis le début de l’année.

Les dégâts concernent différentes catégories de couvert végétal :

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Plus de 43 000 hectares de forêts ;

Plus de 46 000 hectares de maquis ;

Environ 38 000 hectares de broussailles et d’herbes sèches ;

Plus de 13 000 hectares d’alfa et de cultures de montagne.

Dans ce contexte, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a régulièrement appelé à renforcer le recours aux nouvelles technologies pour prévenir les incendies et améliorer les capacités d’intervention. La surveillance par drones, les données satellitaires et les dispositifs de détection constituent notamment des pistes explorées dans cette démarche.

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