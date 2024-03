Dans une logique de Vendetta, DZ Mafia et Yoda se mènent une guerre sanglante dans le Sud de la France. Depuis plusieurs mois, Marseille est le théâtre de l’affrontement de ces deux gangs qui domine le trafic de drogue dans la cité phocéenne.

Des règlements de comptes dont l’origine remonte au mois de février 2023, lors d’une soirée en boîte de nuit en Thaïlande. Notamment lors d’une dispute à mains nues qui a affronté les chefs de ces deux clans, en l’occurrence Felix Bingui, dit Le Chat, chef des Yoda et Mehdi Laribi, dit Tic, le patron de DZ Mafia.

DZ Mafia VS Yoda : la guerre des clans qui déchire le sud de la France

Lundi 11 mars 2024, treize membres présumés, dont trois femmes, du clan marseillais « DZ Mafia » ont été interpelés à Marseille. Mais aussi, à Rennes et dans les Alpes-de-Haute-Provence, suite à une enquête pour tentative de meurtre en Espagne. Ces personnes, âgées entre 15 et 25 ans, sont soupçonnées d’avoir tenté de tuer un Marseillais de 43 ans. Lui-même règlement de compte et trafic de drogue.

Par ailleurs, ces arrestations ont été menées par l’office central de la lutte contre la criminalité organisée de la police judiciaire. Elles interviennent quelques jours après l’interpellation de Felix Bingui, le chef du gang des Yoda, en fuite au Maroc.

En effet, le démantèlement de ce réseau est, aussi, le fruit de quatorze mois d’enquête intense et minutieuse qui a permis de faire tomber les membres de DZ Mafia, l’un des clans de cette guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal, qui atteint les 80 000 euros de chiffre d’affaires quotidien.

Bravo aux policiers pour ce nouveau coup de filet dans le milieu du narcobantisme marseillais. Après l’arrestation au Maroc du chef d’un groupe criminel ce week-end, 13 nouvelles interpellations ont eu lieu. https://t.co/Z4sXpqr1eE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 12, 2024

L’an dernier, cette rivalité entre les gangs de la drogue a fait de 2023, l’année la plus meurtrière à Marseille, avec un total de 49 personnes tuées pour des règlements de comptes et 123 blessés en raison des violences liées au trafic de drogue.

À LIRE AUSSI :

>> Narcotrafic, fusillades à Marseille… les clans DZ Mafia et Yoda se livrent une guerre sans merci

>> Espagne : enquête sur un vaste trafic de cadavres de migrants algériens