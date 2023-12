Napoléon, Five Nights at Freddys et The Marvels au cinéma Garden City ces 7 et 8 décembre

Le Cinéma Garden City (TMV) d’Alger vous réserve une expérience cinématographique inoubliable les 7 et 8 décembre avec un programme éclectique qui séduira tous les amateurs du grand écran.

La soirée du jeudi commence en grand avec l’opus très attendu « Napoléon » à 19h35, une épopée historique qui transporte les spectateurs à travers les méandres de la vie du célèbre empereur français. Poursuivant avec un mélange de magie et de mystère, « The Marvels » enflammera l’écran à 21h20 et à 22h40. Une fin de semaine éclectique pour les amateurs du 7ᵉ art.

Wish, le film « Highlight » du vendredi 8 décembre



Le divertissement continue avec une journée pleine de films pour toute la famille. À 15h00, « Les Blagues de Toto 2 » et « Paw Patrol » offrent des éclats de rire aux plus jeunes spectateurs. À 16h45, plongez dans l’univers fantastique de « The Marvels », suivi du très apprécié « Wish » à 16h55, une aventure captivante qui transporte le public dans un monde magique.

La soirée s’annonce pleine de suspense avec « Five Night at Freddy’s » à 19h00, suivi de « Napoléon » à 19h05 pour ceux qui ont manqué la séance de la veille. Les amateurs d’adrénaline ne seront pas déçus avec « The Hunger Games » à 21h20 et « Saw X » à 22h10, deux films qui promettent des frissons et des rebondissements captivants.

Préparez-vous pour une expérience cinématographique riche en émotions au Cinéma Garden City d’Alger. Venez nombreux vivre la magie du cinéma !