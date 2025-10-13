NAPEC 2025 : Schneider Electric mise sur la digitalisation pour la transition énergétique en Algérie

À l’occasion du salon NAPEC 2025 – Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference, Schneider Electric a réaffirmé son engagement en faveur d’une transition énergétique durable et d’un développement responsable en Algérie.

Placée sous le thème « Accélérer la transition vers l’énergie de demain et atteindre un mix énergétique efficace grâce aux partenariats, à l’investissement, à l’innovation et à la technologie », cette édition a offert une plateforme d’échanges stratégique autour des solutions permettant d’accompagner la mutation énergétique du pays vers un modèle plus digital, innovant et résilient.

En marge du salon, Schneider Electric a organisé une table ronde stratégique intitulée « Digitalisation, automatisation et valorisation des talents : l’approche intégrée de Schneider Electric pour appuyer l’ambition stratégique de l’Algérie en faveur d’une énergie durable et résiliente ».

L’événement a réuni plusieurs dirigeants du groupe, dont M. Anouar Chara, Directeur Général de Schneider Electric Algérie & Tunisie, M. Marc Pelletier, Vice-Président Automatisation des Process pour la région Afrique, et M. Hussein Ibrahim Hamed, Vice-Président Énergies & Chimie pour la région Afrique.

Cette rencontre a permis de mettre en avant les solutions numériques et technologiques que Schneider Electric déploie pour accélérer la transition énergétique, optimiser la performance opérationnelle et accompagner la transformation durable des infrastructures algériennes.

La technologie au service de la performance énergétique

« La digitalisation et l’automatisation constituent aujourd’hui des leviers essentiels pour bâtir un modèle énergétique plus sûr, plus efficient et plus durable. À travers notre approche intégrée, nous mettons la technologie et le savoir-faire local au service de la performance et de la durabilité des infrastructures algériennes », a déclaré M. Mohamed Anouar Chara, Directeur Général de Schneider Electric Algérie & Tunisie.

Le groupe a présenté ses dernières innovations autour de la plateforme EcoStruxure™, de l’intégration d’AVEVA™, ainsi que de ses solutions de convergence power & process. Ces technologies renforcent la fiabilité, la connectivité et la durabilité des installations énergétiques et industrielles. Elles contribuent à réduire les émissions de carbone, à améliorer la gestion énergétique et à accroître l’autonomie des opérateurs grâce à la digitalisation et à l’analyse avancée des données.

L’automatisation comme levier de compétitivité

« L’automatisation et la convergence des systèmes d’énergie et de process représentent un levier majeur pour accroître la performance et la fiabilité des infrastructures. En associant nos technologies de contrôle et de supervision à des solutions numériques ouvertes, nous permettons aux acteurs industriels d’atteindre des niveaux d’efficacité plus élevés tout en renforçant la sécurité et la durabilité de leurs opérations », a expliqué M. Marc Pelletier, Vice-Président Automatisation des Process pour la région Afrique.

Dans un contexte mondial marqué par la montée en puissance des énergies renouvelables et l’émergence de l’hydrogène vert, Schneider Electric réaffirme son ambition d’accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de solutions décarbonées adaptées aux réalités du marché algérien.

Un partenaire de confiance pour la transition énergétique

« Le succès de la transition énergétique repose sur la collaboration et la valorisation des talents. En Algérie, nous voyons une formidable opportunité de développer un écosystème local fort, capable d’innover et de porter les ambitions du pays en matière d’énergie durable », a souligné M. Hussein Ibrahim Hamed, Vice-Président Énergies & Chimie pour la région Afrique.

Présente depuis plus de 50 ans en Algérie et forte de 25 ans de production locale, Schneider Electric poursuit sa mission d’entreprise engagée pour un avenir énergétique plus propre et inclusif. Le groupe place l’innovation technologique, la digitalisation et la formation continue au cœur de son action pour bâtir un modèle énergétique plus durable et plus compétitif au service de l’économie nationale.

Schneider Electric : un acteur clé de la transformation numérique et énergétique durable

Schneider Electric place l’humain et la durabilité au cœur de sa mission. Fidèle à sa raison d’être, l’entreprise œuvre pour que chacun puisse tirer le meilleur de l’énergie et des ressources disponibles, tout en conciliant progrès technologique et respect de l’environnement. Une vision résumée dans son slogan évocateur : Life is On.

Engagée depuis plusieurs décennies dans la transition énergétique, Schneider Electric se positionne comme un partenaire digital de référence au service de l’efficacité et du développement durable. Sa mission consiste à accompagner entreprises, collectivités et particuliers dans l’optimisation de leur consommation énergétique grâce à des solutions intelligentes, connectées et intégrées.

🟢 À LIRE AUSSI : NAPEC 2024 : Schneider Electric, un acteur stratégique pour la transition énergétique en Algérie

Pionnière dans la digitalisation des systèmes énergétiques, la société combine les technologies les plus avancées en matière d’énergie et d’automatismes. Ses solutions couvrent l’ensemble du cycle de vie des infrastructures : de l’habitat résidentiel aux bâtiments tertiaires, en passant par les data centers, les industries et les réseaux urbains. En connectant produits, plateformes de contrôle, logiciels et services jusqu’au cloud, Schneider Electric offre une gestion unifiée, performante et durable de l’énergie.

Entreprise mondiale à ancrage local, Schneider Electric s’appuie sur un vaste écosystème de partenaires partageant ses valeurs de responsabilité, d’inclusion et d’innovation ouverte. Cette approche collaborative lui permet d’adapter ses solutions aux réalités de chaque marché, tout en soutenant les objectifs de durabilité à l’échelle planétaire. Pour en savoir plus sur les engagements et les solutions de Schneider Electric, rendez-vous sur : www.se.com/dz/fr.