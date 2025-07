Nantes : une passagère frappée par un Algérien pour avoir demandé de baisser la musique

Importunée par la musique en haut-parleur, une femme a été agressée par deux hommes lors d’un déplacement en tramway, dans la région de Nantes, en France. Seul l’un des deux agresseurs, notamment un Algérien de 23 ans en situation irrégulière en France, a pu être interpellé par les forces de l’ordre.

L’affaire a fait le tour des réseaux sociaux et le profil de l’un des agresseurs a une fois de plus été pointé du doigt. Les faits remontent au dimanche 29 juin dernier, vers 20 h 30, lorsque la victime empruntait le tramway en centre-ville, notamment dans la Loire-Atlantique à Nantes.

Agression dans le tramway : une femme cible de violence après avoir demandé de baisser la musique

Dimanche soir, un incident a éclaté dans les transports en commun à Nantes : une victime a été agressée par deux hommes qui refusaient de baisser le volume de leur musique. Un autre usager du tramway, qui a tenté de s’interposer, a vu son téléphone détruit par les mêmes personnes.

La femme, qui s’est retrouvée importunée par deux jeunes hommes qui écoutaient de la musique sur un haut-parleur, à un volume sonore élevé, leur a demandé de bien vouloir baisser ou couper la musique. L’usagère a été aussitôt prise à partie.

Les deux agresseurs ont alors encerclé leur victime, l’ont injuriée puis l’ont frappée au visage. Selon des sources policières, citées par la presse française, les jeunes hommes avaient très mal réagi à la demande de la victime. L’un d’eux est allé jusqu’à saisir sa tête et l’a plaquée contre la paroi du transport.

Un sans-papiers algérien interpellé

Un autre passager du tramway est intervenu pour tenter de mettre fin à cette altercation et s’interposer entre la femme et ses agresseurs. Les deux hommes ont pris le téléphone portable de ce dernier et ont l’ont jeté violemment au sol.

Par ailleurs, la victime, qui avait réussi à s’échapper grâce à l’intervention d’un autre passager, a décidé de porter plainte contre les deux hommes. Finalement, seul l’un des deux agresseurs, notamment un Algérien âgé de 23 ans et en situation irrégulière en France, a été arrêté par la police.

L’interpellation a eu lieu à la station Cours des 50 Otages et l’homme en question a été placé en garde à vue. Ce type d’incivilité nuit fréquemment à la réputation de la communauté algérienne à l’étranger. Particulièrement, dans le contexte actuel de dégradation des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France.