Nantes – Reims, Hadjam écarté à cause du jeûne : Kombouaré s’explique

Le latéral gauche algérien du FC Nantes Jaouen Hadjam a été écarté du match de cet après-midi face à Reims pour avoir refusé de rompre son jeûne. Son entraineur Antoine Kombouaré s’explique.

Comme tout le monde le sait, le néo-international algérien, Jaouen Hadjam, a été écarté par son entraineur Antoine Kombouaré du match de cet après-midi ayant opposé le FC Nantes à Reims. Si le coach a pris une telle décision, c’est parce que le joueur a refusé de rompre son jeûne.

Une mise à l’écart qui a suscité une vive polémique. Rarement où on a vu un entraineur en Europe écarter un joueur musulman à cause du Ramadan. Mais le technicien français de 59 ans s’est expliqué à l’issu de ledit match.

« Hadjam est le seul joueur qui jeûne le jour du match »

En effet, Antoine Kombouaré assume son choix. Pour lui, un joueur qui jeûne le jour du match ne joue pas.

«Il n’y a aucune polémique (…) je n’ai aucun problème si les joueurs décident de jeûner durant les entraînements, je suis là pour les soutenir, pour les aider, quand on a des repas ils ne viennent pas, on veut les protéger (…) par contre la règle, c’est que les jours de match, il ne faut pas jeûner, et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe. Je respecte le fait qu’il jeûne mais il faut qu’il respecte la règle que j’ai mis en place ». dira-t-il lors de la conférence de presse d’après-match.

Au FC Nantes, il y a six joueurs qui pratiquent le carême. Mais seul Jaouen Hadjam qui a décidé de jeûner aujourd’hui, soit le jour du match. «Ils sont six joueurs à faire le ramadan dans le club. Mais Hadjam est le seul qui a pris la décision de ne pas rompre le jeûne les jours de match, d’où son absence, il n’y a aucun sanction à son encontre, je respecte son choix. Simplement, quand tu ne manges pas avec moi, tu n’es pas dans le groupe ». Ajoute le coach Nantais.