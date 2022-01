NanoCell TV : on vous explique tout sur cette technologie « originale »

Dans les rayons de la technologie et des téléviseurs de plus en plus « intelligents » et performants, il est désormais de plus en plus facile de se perdre. Hormis le LCD, le LED, l’on peut également maintenant se heurter à la technologie NanoCell.

Si le mot sonne comme une chose à la fois très technique et assez fine, c’est parce que c’est vraiment le cas. Profondément différent d’un téléviseur OLED, un téléviseur NanoCell n’a toutefois rien à envier au deux précédentes technologies.

Un téléviseur NanoCell, grâce à l’ajout d’une couche de nanoparticules interposée entre les cristaux liquides et l’écran du téléviseur, devient sans conteste la crème des téléviseurs LCD à rétroéclairage LED. Cet ajout n’est pas anodin, il améliore grandement le détail des couleurs et la précision de l’affichage par rapport à un écran LCD traditionnel.

C’est donc après que la lumière dispersive typique de l’éclairage sur les panneaux LCD soit absorbé que le spectateur en face (ou pas), d’un écran NanoCell, pourra jouir d’une visible amélioration des couleurs et de la saturation.

Avec presque 8 millions de pixels, un téléviseur NanoCell est synonymes d’une qualité d’images inégalée, des couleurs plus réalistes et précises sous tous les angles et un contraste infini. Les Nanoparticules filtrent et raffinent la couleur en faisant disparaitre les impuretés des longueurs d’ondes RVB, ce qui rend les couleurs pures et fidèles à la réalité.

Régularité des couleurs à 100% : Des couleurs pures grâce à une régularité sans faille

Le téléviseur LG NanoCell affiche des couleurs pures avec une haute régularité depuis de grands angles de vues grâce à la technologie Nano. La régularité des couleurs est une représentation de la régularité de l’écran en termes de couleur et de luminosité. Une régularité certifiée par Intertek. Le téléviseur NanoCell de LG offre une haute régularité des couleurs enregistrée à 100% par CIE DE2000 avec 18 nuances de couleurs sur un angle de vue de ±30°.

Autrement dit, cela signifie que le téléviseur NanoCell de LG affiche les couleurs richement et précisément même sous de grands angles. Deux téléviseurs NanoCell sont côte à côte et montrent une image de mains tenant des particules multicolores teintes d’un angle de face et un angle de vue décentré. L’image reste régulière, vive et précise depuis les deux angles. Interteck certifie la régularité des couleurs de 100%, mesurée par CIE DE2000 avec les 18 nuances de couleurs Macbeth et un angle de vue de ±30°.

La régularité des couleurs à 100% n’est pas prise en charge sur le modèle NANO85 de 50 pouces. Elle est prise en charge sur toutes les autres tailles du modèle NANO85, et toutes les tailles des modèles NANO90, NANO95 et NANO99. Tous les modèles prenant en charge la régularité des couleurs à 100% ont été certifiés par InterTeck.

NanoCell : une technologie LG

Qui dit NanoCell dit LG. En Algérie, cette entreprise toujours innovante propose une gamme de téléviseurs NanoCell dotée d’une association puissante : « dernières solutions Dolby Vision IQ qui ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d’éclairage tandis que Dolby Atmos offre un son surround immersif ».

Que cela soit pour les gamers, les cinéphiles ou les mordus de Foot, le téléviseur NanoCell de LG reste un choix parfait. Pour la Gamer il propose le AMD FreeSync™ Premium qui offre un taux de rafraîchissement variable durant le jeu, mais aussi le VRR, ALLM, et eARC, compatibles avec les dernières spécifications HDMI 2.1 pour offrir les contenus les plus rapides en haute résolution avec des graphismes fluides et synchronisés.

En ce qui concerne les amoureux du foot, ils seront particulièrement bien servis avec Sports Alerts qui tient au courant des dernières nouvelles des équipes favorites en envoyant une notification avant, pendant et après une partie.

Quand votre TV s’habitue à vous

Le téléviseur NanoCell de LG est doté du processeur α7 de quatrième génération IA 4K. Il s’agit d’un microprocesseur révolutionnaire qui utilise des algorithmes d’apprentissage afin d’analyser et d’optimiser le contenu. Cela rend les ajustements des images et du son automatiques. Une manière de votre téléviseur de vous dire qu’il tient à vous.

C’est d’une façon automatique que la AI Picture reconnaît le type de contenu que vous regardez ce qui l’amène à enlever le bruit pour optimiser la qualité de l’image. Cela rend votre contenu plus net, plus riche, plus immersif, et nettement plus spectaculaire.

En ce qui concerne le son, LG met sous la disposition de ses clients qui ont choisi un téléviseur NanoCell, la AI Sound qui analyse les sources audio et optimise les sons selon le genre de contenu regardé. Cela offre un son plus net, avec des voix plus distinctes et des effets sonores ultra-réalistes.

Comme pour offrir un bonus, LG ajoute la LG ThinQ l’assistant vocal, le nouvel écran d’accueil et la nouvelle télécommande Magic qui offrent plus de commodité et une meilleure expérience d’utilisation. Il est à noter que le modèle NanoCell commercialisé par LG Algérie est le modèle NANO866PA disponible en 55 et 65 pouces aux prix de 208 990 et 239 900 DA.