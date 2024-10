Longtemps restée dans l’ombre de ses voisins marocains et tunisiens, la destination Algérie a été victime de préjugés et de critiques et a longtemps été jugée comme un pays peu sécurisé. Marc Mauco, un expatrié français, revient dans une nouvelle vidéo pour rendre justice à cette destination peu connue.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc Mauco est un entrepreneur international avec plus de 25 ans d’expérience en coaching et expert en business et développement d’entreprise. Installé en Algérie, Marc Mauco a récemment publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour parler de la destination Algérie.

« L’Algérie, ce n’est pas ce qu’on vous dit », Marc Mauco

Installé récemment en Algérie, Marc Mauco ne rate aucune occasion pour parler de l’Algérie et dévoiler des facettes de ce pays peu connues à sa communauté sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, suite à l’acharnement que connaissent les Algériens et l’Algérie en ce moment, l’expatrié a publié une nouvelle vidéo pour rendre la défense de son pays d’accueil.

En effet, dans la vidéo intitulée « N’allez pas en Algérie… Non, c’est une blague« , Marc Mauco revient sur les nombreux préjugés prononcés à l’encontre de ce pays, véhiculés par « des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent« .

Le ressortissant français assure que ces critiques parviennent de personnes qui « qui ne font que relayer des discussions de terrasses et de rues« . Il évoque, par ailleurs, certains médias qui « stigmatisent les Algériens » et appelle ses abonnés à ne plus les écouter, car ils sont des sources non fiables pour parler de l’Algérie.

« L’Algérie vous réserve des surprises »

« On vous a forcément dit : Ne va pas en Algérie, c’est dangereux, ça ne va pas marcher dans ce pays, le dinar ne vaut rien et de toute façon ça ne changera pas…« . Dans cette séquence, l’entrepreneur français énumère le nombre de préjugés qu’il a déjà entendus avant de venir s’installer en Algérie.

Par ailleurs, Marc Mauco appelle les membres de sa communauté à faire le premier pas vers ce pays. Selon lui, « il est temps de venir voir cette Algérie que vous ne connaissez peut-être pas« . Le ressortissant français rassure « qu’en plus de paysages magnifiques et à couper le souffle, le pays réserve de belles surprises à ses visiteurs« .

@marcmauco L'Algérie, bien plus que ce que vous croyez ! 🇩🇿💪🏼❤️ « N'allez pas en Algérie… non, c'est une blague ! 😄 » Venez découvrir ce pays magnifique par vous-même, et laissez vos yeux voir au-delà des préjugés. Trop souvent, on se fie à ce que l'on entend sans aller vérifier. L'Algérie a tellement à offrir, des paysages à couper le souffle, une culture riche et une hospitalité sans pareil. Parfois, il faut simplement oser aller voir pour comprendre à quel point on peut se tromper. Et si la prochaine destination de vos rêves était juste là ? 😎✈️🇩🇿 Alors, prêt à sortir de votre zone de confort et à explorer l'inconnu ? Dites-moi ce qui vous attire le plus à propos de l'Algérie en commentaire !

