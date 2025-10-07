Naissance rare en Algérie : trois lionceaux blancs voient le jour dans le zoo de Berbtia

Alors que les premiers frimas de l’automne commencent à toucher la wilaya d’El Tarf, une effervescence particulière règne au sein du parc animalier et de loisirs de Berbtia à El Kala. Loin de l’agitation estivale, l’établissement vit au rythme d’arrivées rares et précieuses.

En effet, une lionne a donné naissance à trois lionceaux, dont deux arborent la robe claire et les yeux perçants du lion blanc, une variété génétique rare du lion d’Afrique.

Cette naissance doublement spéciale représente une réussite notable pour les programmes de suivi et de reproduction de l’établissement. Alors que la mère et ses petits font l’objet d’une surveillance médicale rapprochée et se portent « de manière excellente » selon l’équipe vétérinaire, le parc connaît également une autre forme d’effervescence avec l’arrivée récente de six nouvelles espèces rares, renforçant son statut de sanctuaire pour la faune.

Trois lionceaux blancs voient le jour à El Tarf : le parc d’El Kala célèbre une naissance exceptionnelle

La naissance des trois lionceaux, dont deux lions blancs, constitue l’événement le plus marquant de ces dernières semaines au parc d’El Kala Les soigneurs ont observé avec une attention particulière les premiers instants de cette portée exceptionnelle.

La lionne et ses petits ont immédiatement été placés sous monitoring vétérinaire. Cette naissance rare offre non seulement un spectacle unique pour les futurs visiteurs, mais elle contribue également à la préservation du patrimoine génétique de cette lignée fascinante, renforçant l’attractivité du parc.

Le zoo de Berbtia enrichi par six nouvelles espèces rares

Alors que les lionceaux blancs font leurs premiers pas, le parc a également accueilli six nouvelles espèces dans le cadre d’un programme d’échange avec le parc animalier « Lion de l’Atlas » de Djelfa. Sous l’impulsion de son directeur, Haroun Errachid Saïghi, l’établissement a intégré un mâle tigre du Bengale, un couple de cerfs axis, un couple de fennecs, un couple de singes patas, un couple de singes de Brazza et un couple de crocodiles du Nil. Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de coopération entre parcs nationaux et privés, visant explicitement à protéger le patrimoine animalier rare et à enrichir la diversité de la faune.

En bref, le parc a enrichi sa collection avec six nouvelles espèces :

Un tigre du Bengale mâle ;

Un couple de cerfs axis ;

Un couple de fennecs ;

Un couple de singes patas ;

Un couple de singes de Brazza ;

Un couple de crocodiles du Nil.

Avec ces nouvelles arrivées et la naissance des lionceaux blancs, le parc d’El Kala affiche des ambitions qui dépassent le simple spectacle. Il compte désormais 430 animaux rares, représentant 70 espèces différentes, ce qui en fait l’une des collections les plus diversifiées du pays. Mais la dynamique ne s’arrête pas là. « Les travaux sont en cours en prévision de l’acquisition de nouvelles espèces durant l’année 2026« , confirme le responsable.

Enfin, l’impact de cette stratégie se mesure aussi à l’aune de la fréquentation. Niché sur un domaine de 109 hectares, dont 16 actuellement exploités, le zoo d’El Kala s’est imposé comme un acteur économique et touristique de premier plan pour la région. Lors de la dernière saison estivale, il a accueilli pas moins de 300 000 visiteurs.