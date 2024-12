Naissance exceptionnelle : une Gazelle Dorcas, en danger d’extinction, voit le jour au parc d’El-Kala

Le parc national d’El-Kala célèbre une naissance exceptionnelle. Un jeune gazelle dorcas (Gazella dorcas), une espèce rare et menacée d’extinction, a récemment vu le jour au sein de cette réserve naturelle située dans l’extrême nord-est de l’Algérie.

Le nouveau-né, en parfaite santé, bénéficie de soins attentifs et d’un suivi régulier de la part de l’équipe vétérinaire de la réserve.

Selon Haroun El Rachid Saïghi, directeur de la réserve d’El Kala, la gazelle dorcas est la plus petite espèce du genre Gazella. Il se distingue par ses longues pattes, son pelage court et soyeux de couleur sable sur le dos et les flancs, et un ventre blanc.

Ses grandes oreilles et sa bande brune sur les flancs sont également caractéristiques. Les deux sexes portent des cornes, bien que celles de la femelle soient plus petites.

Naissance d’une gazelle dorcas : une lueur d’espoir pour la biodiversité de la réserve naturelle d’El Kala

Le parc national d’El-Kala, classée réserve de biosphère par l’UNESCO en 1990 (la 2ème d’Algérie après celle de Tassili n’Ajjer), abrite une biodiversité exceptionnelle.

Outre la gazelle dorcas, on y trouve une quarantaine d’espèces de mammifères, 25 espèces d’oiseaux de proie (rapaces), 64 espèces d’oiseaux d’eau douce et neuf espèces d’oiseaux marins. L’emblématique cerf de Barbarie, également menacé, y trouve également refuge.

La réserve, qui s’étend sur 8 000 hectares, attire chaque année plus de 30 000 visiteurs, attirés par son écosystème unique en Méditerranée et ses paysages variés. Elle constitue une véritable fierté pour la wilaya d’El Tarf et contribue à dynamiser le secteur touristique régional.

La naissance de ce jeune gazelle est une excellente nouvelle pour la conservation de cette espèce menacée. Elle témoigne des efforts déployés par les gestionnaires de la réserve pour préserver la biodiversité de ce site naturel d’exception.