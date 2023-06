Naissance de 6 nouvelles banques algériennes avant la fin 2023

Selon les prévisions pour l’année en cours, la carte bancaire en Algérie s’enrichira de l’arrivée d’au moins 6 nouvelles banques, dont 3 succursales de banques algériennes à l’étranger. Deux d’entre elles ont obtenu l’agrément en Mauritanie et au Sénégal, tandis que la troisième devrait bientôt obtenir l’agrément des autorités françaises.

Ces nouvelles succursales s’ajouteront à la Banque du logement, qui commencera officiellement ses activités au cours des trois derniers mois de l’année en cours, selon une source du secteur citée par un média arabophone. Des préparatifs sont également en cours pour l’ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir la Banque Locale de Développement (BDL) et l’Emprunt du Peuple Algérien (C.BA).

De plus, de nouvelles demandes d’agrément de la part des opérateurs privés sont étudiées, en attente de la promulgation de la nouvelle loi monétaire et bancaire, ainsi que de ses textes réglementaires, qui devraient être publiés dans les prochains jours. La nouvelle loi permettra la création de banques d’investissement, de banques islamiques et de banques numériques.

Les hommes d’affaires algériens prêtent une attention particulière à ces types de banques et demandent aux autorités de leur fournir plus de détails sur les conditions du processus après la publication de la loi monétaire et bancaire au Journal officiel, ainsi que sur les textes d’application qui l’accompagnent. Ces textes définiront de nouvelles modalités de conduite du marché monétaire en Algérie.

Renforcer la confiance chez les citoyens

le président de la Confédération algérienne des employeurs de citoyens est d’avis que le lancement de banques d’investissement spécialisées contribuera à surmonter les obstacles pour les investisseurs, à faciliter davantage le processus et à réduire les délais d’obtention des prêts.

De plus, l’adoption de banques islamiques spécialisées renforcera la confiance des citoyens et des personnes dans ce nouveau mode de financement. Cela a été observé après le lancement officiel de la banque islamique en Algérie il y a 3 ans et l’ouverture d’agences spécialisées qui ont connu une large participation.

Il estime également que la création de banques régionales stimulera l’activité économique dans les régions intérieures et allégera le fardeau des entrepreneurs souhaitant établir une banque en assouplissant les conditions, notamment celles liées à des capacités financières importantes.

Il est bien connu que, suivant les lois précédentes, l’établissement d’une banque privée en Algérie exigeait un capital minimum de 20 milliards de dinars – 2000 milliards de centimes.