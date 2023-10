Naissance de 10 lionceaux dont 4 blancs rares dans parc de Mostaganem

Le parc zoologique de « Mostaland » situé dans la wilaya de Mostaganem, en Algérie, a été le théâtre d’un événement exceptionnel récemment. Au cœur de cet espace dédié à la préservation de la faune, pas moins de 10 lionceaux ont vu le jour, dont 4 lions blancs d’Afrique, une nouvelle confirmée par la direction du parc.

La clinique vétérinaire du parc, dirigée par Lakhdar Ouassini, a révélé que « Mostaland » a été témoin de deux naissances successives de jumeaux en l’espace d’une seule semaine. La première portée est composée de cinq lionceaux, descendants de la lionne « Shima ». La deuxième portée compte cinq lionceaux nés de la lionne « Juliette », originaire d’Algérie. Le fait le plus remarquable est que cette portée de cinq lionceaux comprend quatre spécimens rares de lions blancs d’Afrique.

M. Ouassini a souligné que les jumeaux se portent bien, et l’équipe vétérinaire du zoo veille à leur bien-être en fournissant tous les soins nécessaires. Cette attention particulière permet aux lionceaux de grandir en dépendant uniquement de leur mère, sans assistance extérieure.

La rareté des Lions Blancs d’Afrique

En 2019, « Mostaland » avait déjà écrit l’histoire de la conservation animale en enregistrant la naissance du tout premier lion blanc d’Afrique en Algérie, nommé Juliette. Ce cas rarissime est d’autant plus exceptionnel que les lions blancs d’Afrique ne se trouvent que dans quelques parcs zoologiques à travers le monde, leur nombre total ne dépassant pas 125 individus, et ils ont disparu de leur habitat naturel.

L’année précédente, le parc a une fois de plus marqué l’histoire de la faune en enregistrant la naissance de jumeaux, dont quatre étaient des petits lions blancs issus de Juliette. Cette lionne a déjà donné naissance à sept lionceaux en une seule portée, un accomplissement impressionnant.

Ouassini a qualifié cet événement d’exceptionnel et impressionnant, d’autant plus que la population totale de ces félins rares, comprenant les lions d’Afrique et les tigres de Bengale, a atteint 28 individus, dont huit lions d’Afrique blancs.

La Diversité des Espèces à « Mostaland »

Ouvert aux visiteurs depuis le 13 juillet 2017, le parc zoologique « Mostaland » est le foyer de cent animaux appartenant à 36 espèces et races différentes. Parmi eux se trouvent des spécimens rares et fascinants, tels que les tigres royaux du Bengale, les loups blancs de l’Arctique, les lamas, les yaks, les singes papous, les singes gabonais, les crocodiles du Nil, les lions d’Afrique, ainsi que des espèces algériennes menacées telles que la hyène tachetée, le fennec, le macaque, et le magot.

Le parc zoologique de « Mostaland » s’engage pleinement dans la conservation de la biodiversité. Il offre aux visiteurs une opportunité unique de découvrir et d’apprécier la beauté et la diversité de la faune mondiale tout en sensibilisant à l’importance de la préservation des espèces menacées.

Pour les amoureux de la nature et les curieux de tous âges, une visite à « Mostaland » est une expérience éducative et inoubliable. Vous pouvez vous rapprocher de la majesté des tigres royaux du Bengale, admirer la grâce des loups blancs de l’Arctique, et vous émerveiller devant la diversité des espèces présentes dans ce parc unique en Algérie.