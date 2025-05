Naftal recrute : 150 postes à pourvoir à travers 02 projets stratégiques dans cette wilaya

La société Naftal a annoncé la création de 150 emplois directs grâce à la réalisation de deux projets stratégiques dans la wilaya de Tindouf. Il s’agit d’une grande station de services au poste frontalier algéro-mauritanien et d’un dépôt de stockage et de distribution des hydrocarbures dans la zone d’Oued Mehya.

Selon un communiqué de Naftal, ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer les infrastructures énergétiques dans le Sud, conformément aux orientations de l’État.

Ces initiatives ont pour objectif de soutenir les régions frontalières et de créer des emplois durables au profit des jeunes locaux.

Le PDG de Naftal, Djamel Cherdoud, a supervisé une visite sur les chantiers et a souligné que ces postes d’emploi s’intègrent dans la politique de l’entreprise visant à soutenir le développement local et à améliorer les opportunités d’emploi.

Il a précisé que la nouvelle station de services au poste frontalier jouera un rôle clé dans le renforcement des échanges commerciaux vers l’Afrique. Quant au centre de stockage, il contribuera à sécuriser l’approvisionnement régulier en hydrocarbures et à renforcer l’autonomie énergétique de cette région stratégique.

Ces réalisations témoignent de l’engagement de Naftal en faveur du développement économique et social des zones reculées, tout en consolidant la position de l’Algérie comme acteur énergétique majeur en Afrique.

Alger : Le projet de déviation du pipeline de GPL de Naftal en voie d’achèvement pour juin

À Alger, un projet d’envergure mené par Naftal, en collaboration avec l’entreprise Cosider Canaux, est en voie d’achèvement et devrait être mis en service en juin prochain : la déviation du pipeline de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Cette initiative d’envergure s’inscrit dans le cadre du « Plan blanc » de réhabilitation de la façade maritime de la capitale. L’objectif principal de ce projet est de lever les contraintes imposées par l’ancien tracé du pipeline, qui traversait l’espace de loisirs des Sablettes, entravant ainsi son plein développement urbain et son exploitation optimale pour les citoyens.

Les travaux, qui ont débuté en mars 2024, progressent conformément au calendrier établi et dans le respect d’un cahier des charges rigoureux, soulignant l’importance et la délicatesse de cette opération.

Naftal a tenu à préciser que l’ancien pipeline, d’un diamètre de huit (8) pouces et d’une longueur de plus de cinq (5) kilomètres, représentait un défi technique significatif en raison de la nature du site et de la complexité des réseaux souterrains existants.

La continuité de l’approvisionnement en GPL de sept (7) wilayas dépendait de ce pipeline, nécessitant une planification technique minutieuse et une exécution d’une haute technicité.

Pour répondre à ces impératifs, un nouveau pipeline de dix (10) pouces de diamètre a été réalisé pour assurer la liaison entre le port pétrolier d’Alger et le dépôt de Caroubier, suivant un tracé qui a été approuvé par les services de la wilaya d’Alger.

Une opération de forage horizontal dirigé a également été mise en œuvre avec succès sous la route nationale RN 11. Cette technique avancée a permis le raccordement du nouveau pipeline sans perturber la circulation routière ni endommager l’infrastructure de la voie.

Ce projet illustre une approche globale et réfléchie dans la gestion des infrastructures énergétiques en milieu urbain.

Il concilie les exigences de sécurité énergétique et de sécurité publique avec les impératifs d’un aménagement urbain moderne et le respect des normes environnementales en vigueur.

Il est important de noter que ce projet est actuellement soumis à l’examen et à l’approbation du ministère de l’Environnement et de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), soulignant l’importance accordée à sa conformité réglementaire.