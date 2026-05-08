Naftal : plus de 340 000 pneus vendus en 3 mois

Le directeur des huiles et pneumatiques de Naftal, Mabrouk Atbi, a indiqué que les besoins du marché algérien en pneus sont estimés à environ 6,5 millions d’unités par an.

Selon le responsable, plus d’un demi-million de pneus importés ont déjà été expédiés afin de répondre à la forte demande enregistrée sur le marché national.

Il a également précisé que 382 000 pneus ont été réceptionnés au cours des trois derniers mois et demi, tandis que près de 340 000 unités ont déjà été commercialisées.

Par ailleurs, le responsable de Naftal a souligné que la production locale contribue largement à couvrir les besoins nationaux, avec une capacité annuelle estimée à 3,8 millions de pneus fabriqués par un producteur algérien.

Ces chiffres reflètent l’importance du marché des pneumatiques en Algérie, dans un contexte marqué par les efforts visant à renforcer la disponibilité des produits et à soutenir la production locale.

Pneus en Algérie : Naftal lancera bientôt une plateforme numérique anti-spéculation

Le président-directeur général de Naftal, Djamel Cherdoud, a annoncé le lancement prochain d’une plateforme numérique dédiée à l’enregistrement des demandes des clients en pneumatiques. Cette initiative vise à faciliter l’acquisition des pneus de manière « fluide, organisée et transparente », tout en luttant contre la spéculation sur le marché.

S’exprimant lors d’une rencontre avec le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, le responsable de Naftal a expliqué que cette plateforme constitue une étape stratégique dans la modernisation des services de l’entreprise. Elle permettra notamment d’améliorer le suivi des demandes des clients et de répondre plus efficacement aux préoccupations des citoyens.

Selon Djamel Cherdoud, ce projet s’inscrit dans la stratégie de numérisation adoptée par Naftal afin de renforcer la confiance des consommateurs et d’assurer une meilleure transparence dans les opérations de distribution des pneumatiques.

Le PDG de Naftal a également affirmé que l’entreprise mobilise l’ensemble de ses moyens humains et logistiques pour satisfaire les besoins du marché national. Il a indiqué qu’un plan d’approvisionnement basé sur la commercialisation de pneus de catégorie « Premium », alliant qualité et prix compétitifs, a été mis en place afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière.

Dans ce contexte, Naftal a conclu deux partenariats majeurs avec les groupes allemand Continental et italien Prometeon. Grâce à ces accords, les prix des pneumatiques ont connu une baisse pouvant atteindre 55 % par rapport aux tarifs pratiqués par les spéculateurs.

De son côté, Mustapha Zebdi a salué la fiabilité de Naftal et insisté sur l’importance de renforcer la communication autour des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des pneus, afin de garantir leur disponibilité et leur qualité au profit du consommateur algérien.