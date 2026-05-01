Naftal numérise la vente de pneus : une plateforme pour casser la spéculation et les pénuries

Entre stocks fantômes, prix qui s’affolent et intermédiaires peu scrupuleux, l’acquisition de pneus relève parfois d’un parcours du combattant pour des milliers de conducteurs an Algérie.

Le groupe public Naftal, par la voix de son Président-directeur général Djamel Cherdoud, a dévoilé jeudi le lancement prochain d’une plateforme numérique pour l’enregistrement des demandes des clients en pneumatiques. Une annonce faite à l’occasion d’une réunion au siège de l’entreprise avec Mustapha Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE). Autrement dit, exit les suspicions et les trafics, Naftal mise sur la transparence par le clic.

Pneus en Algérie – une plateforme numérique comme réponse aux pénuries artificielles : la fin des circuits parallèles ?

Le constat n’est plus à démontrer. Depuis plusieurs mois, le marché algérien du pneumatique subit des tensions récurrentes. La faute, selon les observateurs, à des spéculateurs qui créent une rareté factice pour gonfler leurs marges. Et le consommateur paie le prix fort (quand il en trouve).

🟢 A LIRE AUSSI : La Pologne veut implanter son industrie en Algérie : les grandes ambitions de ce rapprochement dévoilées

Avec cette nouvelle plateforme, Naftal entend frapper là où ça fait mal. Le dispositif, décrit par Cherdoud comme une « étape stratégique », repose sur un principe simple. Chaque client enregistre sa demande en ligne, bénéficie d’un suivi transparent et voit sa commande traitée dans des délais raisonnables. Plus question de tomber sur un revendeur opportuniste.

La société résume elle-même les bénéfices attendus :

Un processus d’ acquisition « fluide et organisé »

Une transparence totale des transactions

des transactions L’élimination progressive des pratiques spéculatives

Un suivi des commandes amélioré pour le client

Des pneumatiques « Premium » à prix contenu, le pari logistique de Naftal

Mais la digitalisation ne suffit pas si l’offre suit pas. Cherdoud l’a martelé, Naftal mobilise l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques pour répondre à la demande nationale. L’entreprise s’appuie sur ses grands centres de stockage répartis à travers les wilayas, une infrastructure qui lui permet d’irriguer tout le territoire.

🟢 A LIRE AUSSI : « À partir de septembre, l’Algérie passera à un autre niveau »

Le groupe a également verrouillé un plan d’approvisionnement articulé autour d’une gamme de pneumatiques de catégorie « Premium », avec l’ambition d’allier qualité et prix compétitif. Une promesse qui, si elle se concrétise, pourrait redessiner les habitudes d’achat des Algériens et, à terme, contribuer à la sécurité routière. Car des pneus fiables réduisent mécaniquement les risques d’accident.

Pratiques spéculatives sur les pneus : APOCE et Naftal appellent les citoyens à la vigilance citoyenne

La rencontre entre Naftal et l’APOCE n’a pas seulement servi à présenter la plateforme. Elle a aussi permis de sceller une alliance opérationnelle. Mustapha Zebdi, président de l’organisation de protection des consommateurs, a salué en Naftal un « partenaire fiable ». Tout en insistant sur un point crucial, mieux informer le public sur les circuits de distribution légitimes.

🟢 A LIRE AUSSI : OPEP : après la décision surprise des Émirats, Alger rappelle les fondamentaux

Les deux parties ont lancé un appel commun aux Algériens. Le message est clair : « signalez toutes les pratiques et transactions suspectes, et les tentatives de spéculation ciblant le consommateur à travers la création d’une pénurie artificielle ». Une manière d’associer les citoyens à la régulation du marché, dans un esprit de responsabilité sociale partagée.

Enfin, la coordination entre l’opérateur public et l’association se poursuivra pour affiner les mécanismes d’approvisionnement et de distribution.