Naftal lance l’auto-paiement dans ses stations-service : une première en Algérie

Naftal, la société publique de distribution de carburants et de produits pétroliers, franchit un nouveau pas dans la modernisation de ses services. L’entreprise a annoncé le lancement officiel de l’auto-paiement dans ses stations-service, un dispositif inédit en Algérie qui permet aux automobilistes de faire le plein de carburant et de régler directement par carte interbancaire (CIB), sans passer par un agent.

La première station équipée de ce système est celle de Tamesguida, dans la wilaya de Blida, choisie comme site pilote. Si l’expérience s’avère concluante, le service sera progressivement généralisé dans les stations Naftal à travers le pays.

Le paiement électronique n’est pas nouveau dans les stations-service Naftal, puisque les cartes bancaires et postales y sont acceptées depuis plusieurs années. La véritable innovation réside dans l’automatisation complète de la procédure, qui met fin à l’intervention humaine et rend l’opération plus fluide.

Comment utiliser le nouveau système d’auto-paiement Naftal ?

Naftal a détaillé le mode d’emploi de ce nouveau service sur sa page Facebook officielle. Le client doit :

Stationner devant le distributeur réservé au paiement électronique. Sélectionner sur l’écran le type de carburant et la valeur souhaitée. Introduire sa carte interbancaire (CIB) et son code confidentiel. Valider l’opération. Effectuer lui-même le remplissage de son réservoir.

Cette formule, largement répandue à l’international, est une première en Algérie. Elle vise à gagner du temps, réduire les files d’attente et renforcer la sécurité des transactions.

Naftal : Une continuité dans la modernisation de ses services

Naftal rappelle que ce projet s’inscrit dans la dynamique d’innovation engagée depuis plusieurs années. En 2016 déjà, l’entreprise avait lancé sa carte prépayée Bitakti, permettant de régler carburants, lubrifiants, lavages ainsi que prestations diverses dans ses stations.

Avec ce nouvel outil, Naftal entend fournir des solutions modernes, sûres et rapides qui répondent aux attentes de ses clients et accompagnent les évolutions technologiques.

