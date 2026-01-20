Naftal lance la distribution de 68 000 pneus légers allemands à prix encadrés 

Naftal s’apprête à déployer une vaste opération de distribution de pneus destinés aux véhicules légers et touristiques sur l’ensemble du territoire national.

Après le lancement début janvier de la commercialisation des pneus poids lourds de la marque allemande Continental, l’entreprise a annoncé la réception prochaine d’une première livraison de 68 000 pneus légers dans les ports d’Oran et d’Annaba, prélude à leur acheminement vers 48 centres de distribution à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu avec le fabricant allemand portant sur l’acquisition d’environ un million de pneus pour véhicules légers, en complément du partenariat existant pour l’importation de 1,5 million d’unités destinées aux poids lourds.

Naftal affiche ainsi l’ambition de rétablir un marché national fortement perturbé par des pratiques spéculatives, tout en proposant des produits « de qualité premium », conformes aux normes internationales et garantissant un haut niveau de sécurité pour les conducteurs.

Distribution et prix des pneus en Algérie : une accessibilité améliorée grâce à l’application mobile « Naftal Khadamat »

Pour faciliter l’accès aux pneus et limiter les files d’attente, Naftal mise sur son application mobile « Naftal Khadamat ». Celle-ci permettra aux citoyens et aux professionnels de vérifier la disponibilité des produits, consulter les prix et se diriger vers le point de vente le plus proche.

L’entreprise souligne également que ses partenaires commerciaux devront appliquer les tarifs officiels, afin de prévenir toute forme de spéculation.

Selon Naftal, cette opération devrait se traduire par une baisse significative des prix, estimée entre 35 % et 55 % par rapport aux tarifs pratiqués sur le marché parallèle, où la pénurie avait fortement fait grimper les coûts.

Poids lourds : une gamme complète adaptée aux différents terrains

Parallèlement, l’offre pour les poids lourds reste disponible et comprend :

Des pneus routiers pour les longs trajets et les livraisons régulières Des pneus mixtes, adaptés à un usage combiné route/piste Des pneus sable, conçus pour les environnements du sud du pays et les conditions extrêmes

La grille tarifaire officielle des pneus poids lourd affiche des modèles routiers à partir de 42 600 dinars, avec des références allant jusqu’à 92 000 dinars. Les pneus mixtes ou sable peuvent dépasser les 150 000 dinars, selon les spécifications techniques.

En fournissant des pneus authentiques soumis à un contrôle technique rigoureux, Naftal rappelle son engagement en matière de sécurité routière, tout en répondant à la demande croissante d’un marché national qui se cherche un nouvel équilibre.