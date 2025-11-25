Naftal frappe fort contre la pénurie de pneus : Après l’Allemagne, l’Italie entre en scène

La société publique algérienne Naftal accélère sa stratégie pour inonder le marché national en pneumatiques, marquant un nouveau coup d’éclat dans sa lutte contre le déficit et la spéculation. Après avoir scellé un accord majeur avec l’allemand Continental, Naftal annonce ce mardi 25 novembre 2025 un partenariat stratégique avec le géant italien Prometeon pour la fourniture de 500 000 unités de pneus Pirelli destinés spécifiquement aux poids lourds et véhicules utilitaires.

Cet accord, le second en l’espace de quelques jours, confirme la nouvelle dynamique de l’entreprise qui s’engage à garantir un approvisionnement régulier et de qualité à des prix compétitifs.

Un contrat commercial a été officiellement signé aujourd’hui entre Naftal et l’entreprise italienne Prometeon, fournisseur exclusif des pneumatiques Pirelli pour les segments poids lourds (camions et autobus) sur le marché algérien.

Cette initiative vient compléter l’opération d’envergure lancée avec Continental, qui s’était engagé à livrer plus de 1,5 million de pneus pour les véhicules touristiques. Naftal s’attaque ainsi de front aux deux segments les plus touchés par la pénurie.

Lutte contre le déficit : Naftal assure l’approvisionnement en pneus de qualité grâce à Continental et Pirelli

Lors de la cérémonie de signature, le PDG de Naftal, M. Djamel Cherdoud, a souligné l’importance de cette démarche. « Cette initiative stratégique permettra à Naftal d’approvisionner le marché national en pneumatiques poids lourds de haute qualité, en quantités suffisantes et à des prix compétitifs, contribuant ainsi à la baisse des prix et à la lutte contre la spéculation », a-t-il affirmé.

L’objectif est clair : inonder le marché national pour casser la spirale spéculative et garantir l’accès à des produits fiables.

De son côté, M. Yuan Liang, PDG du Groupe Prometeon, s’est dit « fier » de ce partenariat, qualifiant Naftal de partenaire « stratégique et important dans la région ». Il a assuré que le groupe fournira des pneumatiques Pirelli, reconnus comme une des marques les plus performantes et innovantes du secteur.

Pour garantir un accès facile et équitable des pneumatiques sur l’ensemble du territoire, Naftal mise sur son atout majeur : son vaste réseau de distribution. Avec plus de 2 000 points de vente répartis à travers les différentes wilayas, la société publique assurera un maillage complet et un approvisionnement régulier et équilibré pour tous les professionnels.

Grâce à ces deux contrats d’importation massifs avec des leaders mondiaux, Naftal se positionne en acteur majeur de la régulation du marché, redonnant de l’air aux transporteurs et aux automobilistes algériens.