Naftal et la BEA mettent en place le paiement électronique?

Le monde ne cesse de s’informatiser et l’Algérie n’est pas une exception. Les citoyens sont de plus en plus tournés vers l’électronique et la technologie dans leur vie quotidienne et le paiement électronique devient plus commun et beaucoup d’Algériens se tournent vers cela pour des questions de pratique et de sécurité ce qui pousse les différentes institutions à s’aligner sur cette tendance du marché et proposer cette option.

C’est dans cette optique de développement que Natal, la société nationale spécialisée dans la distribution des produits pétroliers et la Banque extérieure d’Algérie (BEA) ont établi et signé une convention qui incite la banque publique a mettre des terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des points de vente de Naftal afin de permettre le paiement électronique par carte bancaire. Il est question de 2.350 TPE différents et ce dans plusieurs points de l’entreprise pétrolière dont les stations-service, les centres de conversion, les ports, et même les divers points de ventes agréés,

Le directeur général de la banque extérieure d’Algerie Lazhar Latrache a révèle que cette opération sera mise en place au niveau des points de vente Naftal des le mois de Mai prochain.

Les cartes Edahabia et CIB acceptées

Suite a l’accord signé, la carte interbancaire ( CIB ) et Edahabia seront opérationnelles, et grâce aux négociations menées par les deux parties un accord en commun a été conclu concernant la tarification à adopter.

La BEA se souciant de la promotion du paiement électronique et de sa promotion en Algérie a décidé d’ accorder des conditions favorables à Naftal.

Pour rappel, Naftal et la BEA ont déjà effectué une opération pilote afin de tester le dispositif et étudier son accueil par l’Algerien. Pour se faire , elles ont installé des TPE interbancaires au niveau de trois stations-service : deux à Blida et une à Médéa. L’étude fut concluante, et a permis aux responsables de sonder la sécurité des transactions, la réduction de la circulation du cash et la remontée des transactions en temps réel.