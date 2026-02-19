Naftal annonce des perturbations dans l’approvisionnement en GPL-c

La société publique Naftal a confirmé, dans un communiqué officiel, avoir enregistré ces derniers jours des perturbations dans l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLC). Cette situation a eu un impact direct sur le rythme de distribution dans plusieurs points de vente à travers le territoire national, provoquant des difficultés d’approvisionnement dans certaines régions.

L’entreprise a tenu à rassurer l’opinion publique en affirmant que le produit reste disponible en quantités suffisantes et que les mesures nécessaires ont été prises pour rétablir la situation dans les plus brefs délais.

Des retards causés par les mauvaises conditions météorologiques

Selon Naftal, ces perturbations sont principalement liées aux mauvaises conditions climatiques enregistrées depuis le 20 janvier 2026. La société explique que le mauvais temps a empêché plusieurs navires ravitailleurs d’accoster dans les délais prévus.

Ces navires, en provenance du complexe de production d’Arzew, étaient destinés à assurer l’approvisionnement en GPLC des wilayas du centre et de l’est du pays. L’impossibilité d’effectuer les opérations de débarquement à temps a entraîné un retard dans les étapes de chargement et de déchargement, perturbant ainsi la chaîne logistique.

Naftal présente ses excuses aux clients

Dans son communiqué, l’entreprise a adressé ses excuses à ses clients, exprimant ses regrets face aux désagréments enregistrés. Naftal souligne toutefois que ces perturbations sont temporaires et qu’elles ne reflètent pas une rupture durable des stocks.

La société affirme également que les quantités disponibles de GPLC restent suffisantes pour répondre à la demande nationale, malgré les retards constatés.

Les autres produits pétroliers disponibles

Naftal a tenu à préciser que cette situation concerne principalement le GPLC. La société assure que tous les autres produits pétroliers commercialisés sur le marché national sont disponibles en quantités normales et ne font pas l’objet de perturbations majeures.

Cette précision vise à éviter toute inquiétude supplémentaire ou ruée vers les stations-service, alors que l’entreprise tente de rétablir le fonctionnement normal du réseau de distribution.

Mobilisation avec Sonatrach pour un retour rapide à la normale

Afin de rattraper le retard accumulé, Naftal affirme avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens humains et logistiques, en coordination avec le groupe Sonatrach. L’objectif est d’accélérer le traitement des opérations en attente et de rétablir le rythme habituel de distribution.

Selon la même source, le retour à la normale devrait intervenir dans les prochaines heures, une fois les opérations maritimes réorganisées.

Engagement pour la continuité du service public

Naftal a enfin réaffirmé son engagement à garantir la continuité du service public et à assurer l’approvisionnement régulier du marché. L’entreprise affirme continuer à suivre de près l’évolution de la situation jusqu’au rétablissement complet des opérations d’approvisionnement et de distribution.