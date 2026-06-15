Pneus Continental : de nouvelles facilités d’acquisition annoncées en coordination avec Naftal

Quelques kilomètres de plus, un freinage brusque, une chaussée dégradée… Pour les chauffeurs de taxi, les pneus figurent parmi les éléments les plus sollicités du véhicule. Leur remplacement représente aussi une dépense régulière qui pèse sur les charges d’exploitation.

Pour répondre à ce besoin permanent, la Fédération nationale des transporteurs par taxi (UGTA) a fait savoir que Naftal poursuit la mise à disposition de pneus destinés aux professionnels du secteur, avec plusieurs facilités d’acquisition.

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En misant sur un accès simplifié à des pneus de qualité, les partenaires concernés entendent répondre à un besoin concret exprimé par de nombreux chauffeurs de taxi à travers le pays.

Taxis en Algérie : Naftal poursuit son dispositif de facilitation pour l’acquisition de pneus

Selon le syndicat, Naftal continue d’approvisionner ses points de distribution en pneumatiques de haute gamme, spécifiquement destinés aux professionnels du transport.

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La marque actuellement disponible est Continental, reconnue à l’échelle mondiale pour ses standards de qualité, de sécurité et de longévité. Plusieurs dimensions sont proposées, en fonction des stocks disponibles localement, afin de couvrir les besoins des différents types de véhicules utilisés dans l’activité taxi.

Les pneus sont disponibles dans plusieurs dimensions, en fonction des stocks présents au niveau des différents points de distribution. Cette diversité vise à répondre aux besoins des différents modèles de véhicules utilisés dans le transport par taxi.

Comment accéder aux pneus dans les points de distribution Naftal ?

La démarche reste simple. Les professionnels intéressés doivent se rapprocher des points de vente Naftal agréés, où les stocks de pneus Continental sont régulièrement mis à jour. L’application mobile « Naftal Khadamat » permet par ailleurs de vérifier la disponibilité des références et de localiser le point de distribution le plus proche.

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Voici ce que le dispositif prévoit concrètement :

Des pneus Continental disponibles en plusieurs tailles

disponibles en plusieurs tailles Un accès réservé aux professionnels du transport par taxi et à leurs proches

et à leurs proches Une acquisition calée sur les besoins réels et les stocks en cours

et les stocks en cours Des canaux syndicaux officiels pour toute demande d’information

Une coordination maintenue entre le syndicat et Naftal

Le bureau national du SNTT-UGTA a tenu à saluer les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des transporteurs. Il a également réaffirmé que les lignes de communication avec Naftal resteront ouvertes en permanence, pour suivre les préoccupations du secteur et y apporter des réponses adaptées. Une relation de partenariat fondée, selon le syndicat, sur la coopération et la confiance mutuelle.

Cette dynamique n’est pas nouvelle. En mars dernier, lors d’une réunion de concertation entre Naftal et les représentants du syndicat des taxis, les deux parties avaient acté plusieurs engagements communs, dont la signature d’un protocole d’accord et la création d’une plateforme numérique nationale pour recenser les besoins des professionnels en temps réel.