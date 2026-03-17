Naftal : 500 000 pneus importés pour stabiliser le marché et freiner la hausse des prix

Face à une tension persistante sur le marché des pneumatiques, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a présenté un premier bilan de l’opération d’importation lancée en novembre 2025.

L’entreprise publique a mobilisé près de 500 000 pneus, destinés à être progressivement distribués dans le réseau commercial national, afin de soulager les transporteurs et automobilistes confrontés à des difficultés d’approvisionnement depuis plusieurs mois.

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Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large, visant à importer au total 4,5 millions d’unités, tout en garantissant une régulation des prix sur un marché évalué entre 4 et 5 millions de pneus par an.

« L’arrivée de produits de marque mondiale à des tarifs compétitifs redéfinit instantanément l’équilibre du marché », a rappelé Djamel Cherdoud, président-directeur général de Naftal. Soulignant le rôle régulateur de l’entreprise dans ce secteur stratégique.

Naftal : détail de la première phase d’importation de pneus

La première phase a permis la commande et l’expédition de 483 760 pneus. À ce jour, 227 512 unités ont été réceptionnées sur le territoire algérien. Tandis que 256 248 autres sont encore en cours d’acheminement vers les ports nationaux. Ces volumes se répartissent entre véhicules légers et poids lourds, grâce à deux contrats signés en novembre 2025 :

Continental AG (Allemagne) : un million de pneus pour véhicules légers, avec une première phase déjà en cours de livraison.

: un million de pneus pour véhicules légers, avec une première phase déjà en cours de livraison. Prometeon Tyre Group (Italie, filiale Pirelli) : 500 000 pneus destinés aux poids lourds, notamment camions et bus.

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Naftal prévoit une baisse des tarifs de 35 à 55 % par rapport aux prix actuellement pratiqués sur le marché pour des produits équivalents. La distribution s’effectuera à travers plus de 2 000 points de vente à travers le pays. Garantissant un accès régulier aux produits et une meilleure couverture régionale.

En parallèle des importations, quatre projets d’usines de pneumatiques sont en cours de réalisation à Oran, Sétif, Aïn M’lila et Touggourt. Ces sites disposeront d’une capacité totale de 20 millions d’unités pour véhicules légers et lourds. Visant à satisfaire les besoins nationaux et à ouvrir la voie à l’exportation. Cette double stratégie (importation massive et production locale) illustre la volonté des autorités de stabiliser durablement un marché jugé stratégique pour l’économie nationale et la sécurité routière.

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