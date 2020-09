Nadir Meddour :  » On devait se tourner vers le numérique et on doit s’inspirer des expériences des plus grands « 

Il a créé dzigital agency puis dzigital school il y a plusieurs années. Mohamed Nadir Meddour, revient dans cet entretien qu’il a accordé à Algerie360.com la situation des écoles de formation en ces temps de crise sanitaire mais également les moyens de substitutions tel que le e-learning. Le fondateur de dzigital school parlé aussi d’exemples de solutions à l’international telles que proposées par le géant chinois Huawei.

Comment avez-vous vécu la période du confinement pour toute la partie formation ?

La période du confinement due au COVID19 était très difficile pour les petites et moyennes entreprises comme la nôtre, car notre business model se base sur des formations en présentiel qui ont étaient interdites par mesures de sécurité sanitaire.

Comment se présente la formation du digital en Algérie ?

La crise du COVID19 a justement ouvert les yeux à beaucoup d’entreprises et de personnes, pour se lancer dans le digital marketing et le e-commerce, car la nécessité de garder en vie un business sans se déplacer et sans être en contact avec les autres, à tout de suite été ressentie, et tout le monde s’est retourné vers le numérique.

Et pour cela, la demande de formation dans ce domaine a amplifié et beaucoup de gens ont senti la nécessité de se former dans le digital, car ils ont même senti leur propre métier menacé par la transformation digitale surtout si ils n’arrivent pas prendre cette grande vague numérique qui arrive en Algérie.

Et le e-learning ?

Justement, on a été rapidement confronté au challenge de mettre en place une formation en ligne qu’on a proposé à nos clients dès le premier mois de la crise sanitaire en forme de e-learning sous le thème d’une Certification en Marketing Digital, car le e-learning est devenu la forme d’apprentissage idéale pour ce genre de périodes de crises où on a vu de grandes écoles et universités obligées de fermer leur portes, et des millions d’étudiants qui ont été contraint de se retourner vers le mode d’apprentissage numérique, et cela a été très difficile pour ceux qui n’étaient pas préparé pour ça, techniquement et pédagogiquement.

Des exemples à suivre…?

Nous pouvons noter l’exemple très réussi de l’entreprise Huawei en Algérie qui a organisé durant la crise sanitaire plusieurs Webinars (conférences en ligne) avec la participation de plus de 5000 étudiants à des formations portées sur les TIC avec certifications.

Et pour s’inspirer de l’expérience de Huawei et de son expertise à l’international nous allons visiter et voir de plus près les équipements et technologies de Huawei dans le domaine du e-learning.