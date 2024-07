Nadir Larbaoui préside une réunion déterminante pour l’avenir de l’Algérie

Le jeudi, le premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion gouvernementale axée sur divers sujets critiques, incluant :

La justice,

Les finances,

La pêche,

La lutte contre les drogues,

L’urbanisme.

Cette rencontre marque un pas significatif vers la concrétisation des objectifs stratégiques du gouvernement, visant à moderniser et renforcer divers secteurs clés du pays.

Lutte contre le trafic de drogues

La réunion a débuté par des félicitations aux autorités publiques pour les mesures rigoureuses adoptées contre le trafic de drogues et de substances psychotropes. Selon un communiqué de presse de la réunion, le gouvernement a salué ces efforts notables qui démontrent un engagement sans faille contre ce fléau transfrontalier.

La discussion a ensuite porté sur les moyens de maintenir une mobilisation constante et soutenue contre le trafic de drogues, intégrée dans une stratégie globale et multidimensionnelle. Cette stratégie vise à protéger la société des dangers des substances illicites tout en collaborant avec les partenaires internationaux pour une lutte efficace et coordonnée.

Modernisation de la baie d’Alger

La réunion a également inclus une présentation sur l’avancement du projet de modernisation de la baie d’Alger. Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique du président de la République pour le développement et la modernisation de la ville à l’horizon 2030.

L’objectif est de transformer la baie en un espace urbain moderne, attractif et durable, favorisant ainsi le tourisme et améliorant la qualité de vie des habitants. La modernisation prévoit des infrastructures innovantes, des espaces verts, et des installations de loisirs, tout en respectant les normes environnementales.

Réforme du Système Judiciaire

Dans le secteur de la justice, la réunion a évalué les progrès réalisés dans l’adaptation du cadre juridique aux dispositions de la Constitution de 2020. Les réformes visent à améliorer les services publics et à garantir le bon fonctionnement du système judiciaire.

Les discussions ont porté sur les initiatives en cours pour optimiser les procédures judiciaires, renforcer la transparence, et assurer une meilleure accessibilité aux services de justice pour tous les citoyens.

Nouvelles régulations financières

Un autre point crucial de la réunion a été l’examen d’un projet de décret exécutif définissant les délais de paiement des dépenses et les modalités de recouvrement des recettes. Ce projet vise à renforcer les règles de gestion basées sur la transparence et à unifier les relations entre les ordonnateurs de dépenses et les comptables assignés.

L’objectif est d’optimiser la gestion financière publique, de garantir une utilisation efficiente des fonds publics, et d’améliorer la transparence financière.

Développement de la pêche et de l’aquaculture

Dans le cadre du suivi des directives présidentielles sur le développement des produits de la mer, le gouvernement a écouté une présentation sur la stratégie de développement de l’aquaculture et de la pêche jusqu’à 2030. Cette stratégie a pour but d’améliorer l’approvisionnement du marché national en produits de la pêche, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire.

Les discussions ont exploré les moyens de renforcer le cadre réglementaire régissant les activités de pêche et d’encourager les investissements dans le secteur de l’aquaculture. L’accent a été mis sur l’innovation et la durabilité pour assurer un développement équilibré et respectueux de l’environnement.