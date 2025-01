Nacer Chahat, ingénieur franco-algérien à la NASA, distingué par Joe Biden

Nacer Chahat, ingénieur d’origine algérienne au Jet Propulsion Laboratory du centre de recherches spatiales de la NASA, vient de recevoir le prix Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE), décerné par l’ex-président américain, Joe Biden.

Biden a nommé 19 chercheurs qui contribuent à la mission de la NASA comme lauréats de ce prestigieux prix. Ces scientifiques font partie des 400 chercheurs financés par le gouvernement fédéral américain, qui ont déjà reçu cette distinction.

L’ingénieur Nacer Chahat récompensé par le Presidential Early Career Award

Créé en 1996, le prix PECASE est la plus haute distinction décernée par le gouvernement américain aux scientifiques et ingénieurs qui députent leur carrière de chercheur. Ce trophée récompense le potentiel du candidat et leur engagement à faire progresser les frontières de la connaissance scientifique.

Parmi les 19 lauréats mis à l’honneur par ce prix, figure le nom de Nacer Chahat, ingénieur d’origine algérienne au Jet Propulsion Laboratory du centre de recherches spatiales de la NASA. Âgé de 37 ans, il a été honoré par l’ex-président américain Joe Biden pour avoir été en tête de l’innovation des antennes vaisseaux spatiaux qui permettent les missions de la NASA dans l’espace.

Institué pour promouvoir l’excellence scientifique et technologique, les prix PECASE valorisent les chercheurs débutants les plus prometteurs. Notamment en stimulant la recherche innovante.

Qui est Nacer Chahat, le brillant ingénieur de la NASA ?

D’origine algérienne, Nacer Chahat est un expert en conception d’antennes, spécialisé dans les fréquences UHF et THz. Ces travaux couvrent un large spectre d’applications, notamment des communications spatiales aux systèmes de télédétection et de radioastronomie.

Fort de dix ans d’expertise dans ce domaine, Nacer Chahat a joué un rôle clé dans de nombreuses missions de la NASA, dont : Mars 2020, SWOT, Europa Clipper, Lunar Flashlight , RainCube … Auteur prolifique et inventeur, il est reconnu pour son expertise en conception d’antennes et pour son engagement dans la recherche.

Dans le détail, ses contributions les plus marquantes incluent le développement d’antennes innovantes pour les CubeSats, les réflecteurs maillés déployables et les systèmes de communication à haut débit. Nacer Chahat est aussi auteur de plusieurs articles scientifiques et d’un livre, il est aussi titulaire de plusieurs brevets.

Le nom de Nacer Chahat pèse lourd. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le grade de Fellow de l’IEEE, à un âge exceptionnellement jeune. En plus de sa carrière à la NASA, Nacer Chahat est un passionné des sports de combat, dont le judo.

