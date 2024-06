Nabil Bentaleb hospitalisé : Lille donne enfin des nouvelles du joueur algérien

Le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb, actuellement joueur du LOSC Lille, a subi un grave malaise cardiaque il y a près d’une semaine, mettant potentiellement un terme prématuré à sa carrière de footballeur professionnel. Transporté en urgence au CHU de Lille, il a été admis en soins intensifs où il a subi des examens approfondis pour évaluer son état de santé. LOSC Lille a pris les réseaux sociaux pour donner des nouvelles du milieu de terrain algérien et faire le point sur son état de santé.

Nabil Bentaleb : un malaise cardiaque pourrait mettre fin à sa carrière ?

Victime d’un grave malaise cardiaque il y a près d’une semaine, Nabil Bentaleb a été admis en urgence au CHU de Lille le 18 juin dernier. Bien que son état se soit stabilisé depuis, les médecins ne sont pas encore en mesure de dire si ce dernier pourra reprendre une activité sportive de haut niveau.

Cette incertitude pèse lourdement sur l’avenir de Bentaleb, qui pourrait devoir envisager une longue période de convalescence avant de fouler de nouveau les terrains de football.

De son côté, LOSC Lille a récemment publié une mise à jour via ses réseaux sociaux concernant l’état de santé du joueur algérien. Dans son communiqué, le club a déclaré que ce dernier avait subi depuis plusieurs examens et bilans de santé dont les résultats étaient “rassurants”. Actuellement en observation à l’hôpital, Nabil Bentaleb pourrait retrouver son domicile durant la semaine, explique la même source.

Problèmes cardiaques récurrents : Nabil Bentaleb face à un cul-de-sac professionnel ?

Cet incident rappelle les problèmes cardiaques détectés lors de la signature du joueur avec LOSC l’été dernier. À l’époque, bien que les médecins du club aient finalement donné leur feu vert au joueur, ces derniers avaient remis en question sa condition physique à long terme.

Si un retour à la compétition est envisageable, il dépendra strictement de l’avis médical et nécessitera probablement une adaptation à un rythme de jeu compatible avec son état de santé. Pour l’instant, LOSC Lile et les proches de Bentaleb restent optimistes, espérant voir le joueur retrouver sa forme et éventuellement sa place sur le terrain. Cependant, l’incertitude persiste, rendant chaque jour une reprise potentielle plus compliquée.