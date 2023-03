Nabil Bentaleb et Angers bien mal embarqués…

L’international algérien, qui évolue du côté du SCO Angers cette saison, vit des dernières semaines difficiles. Si, sur le plan personnel les prestations sont plutôt bonnes, c’est son club qui est véritablement en train de couler, et s’enlise vers la deuxième division française…

Une descente inévitable

C’est en effet très compliqué du côté d’Angers. Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 10 points et seulement 2 victoires en 26 journées, le SCO dispose déjà de 12 points de retard sur le premier non relégable. Si mathématiquement rien n’est encore joué, les semaines se suivent et se ressemblent pour Angers, avec des résultats catastrophiques. Pour couronner le tout, Nabil Bentaleb a été expulsé dimanche dernier contre Montpellier, et n’a rien pu faire pour éviter aux siens de sombrer (revers 5-0).

Alors qu'une série de matchs très difficiles arrive (Toulouse, Lens, Nice, Lille) et sens Bentaleb pour quelques rencontres, on voit mal comment le SCO pourrait y arriver. Le réception des Toulousains dimanche après-midi sera une nouvelle fois à double tranchant, et une défaite pourrait définitivement entériner les derniers espoirs des supporters. Une nouvelle défaite à venir pour le SCO ? C'est ce vers quoi on se dirige !

Des appels de phare au Nord

Récemment, l’international algérien avait donné une interview où il annonçait publiquement qu’il adorerait jouer pour le LOSC. Formé là-bas de 2004 à 2009 avant de partir à Mouscron puis Dunkerque et finalement Tottenham, le milieu de terrain a en effet laissé toute sa famille dans le Nord de la France, lui qui est originaire de Lille. Revenir sur ses terres et réussir dans un club qui fait désormais partie des meilleurs du championnat de France pourrait être un bel objectif à relever, avant de viser encore plus haut.

Si Angers venait à descendre, le club aurait évidemment besoin de vendre, et la valeur de Bentaleb serait forcément revue à la baisse. Les dirigeants pourraient alors dégainer, pour le plus grand bonheur des supporters lillois. En effet, après les déclarations de Bentaleb, de nombreux fans du LOSC ont demandé sur les réseaux sociaux à ce que le club face revenir son ancien jeune dans le Nord, et lui donne enfin sa chance en professionnel.

Une nouvelle expérience à l’étranger ?

S’il a bien proposé ses services au LOSC et fait le premier pas, Bentaleb ne reste cependant pas insensible aux appels de l’étranger. Après des expériences moyennes (sur le plan collectif) du côté de Tottenham, Schalke 04 ou Newcastle, le joueur sait qu’il a déjà acquis une certaine maturité, qui pourrait bien lui servir lors de ses prochaines expériences.

D’après les rumeurs lors du mercato hivernal, c’est l’Hellas Vérone qui aurait tenté de recruter le milieu de terrain des Fennecs, mais également les turcs du Besiktas. Si cela n’a finalement pas abouti, de nombreux clubs devraient revenir à la charge durant la période estivale. Affaire à suivre donc, en espérant pour toute une ville qu’il puisse sauver son club lorsqu’il sera de retour sur les terrains après sa suspension.