Nabil Bentaleb buteur pour son retour et grande célébration

Nabil Bentaleb a écrit l’une des plus belles histoires de la saison en Ligue 1 ce dimanche 16 février. Le milieu de terrain du Lille OSC a fait son grand retour à la compétition, huit mois après avoir été victime d’un malaise cardiaque qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

Désormais équipé d’un défibrillateur, Bentaleb n’a pas simplement retrouvé les terrains lors du match contre le Stade Rennais – il a marqué un but. Incorporé à la 76e minute, c’est lui qui a réussi à débloquer la situation en ouvrant le score, au terme d’un match qui s’est achevé sur une victoire des siens (2-0).

Cette performance remarquable symbolise un retour triomphal pour le joueur qui a dû traverser une période particulièrement difficile depuis son arrêt cardiovasculaire en juin dernier. Son but ne représente pas seulement trois points pour le LOSC, mais aussi une victoire personnelle face à l’adversité, prouvant que les plus beaux scénarios du football dépassent parfois la fiction.

🗣️ | Bruno Genesio ému en parlant de Nabil Bentaleb ! 🥹 🙌 #SRFCLOSC 🔗 Suivez l’après match ici : https://t.co/CSXLkJytNP pic.twitter.com/X9p8jjRBIy — DAZN France (@DAZN_FR) February 16, 2025

« Ça restera gravé à vie »

Le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie a livré ses impressions à l’issue du match. Il n’a pas caché d’exprimer sa grande joie car il ne peut absolument pas espérer mieux qu’un tel retour sur les terrains après huit mois d’absences.

« C’est un moment assez particulier, je passe de rien à tout. Je passe des tribunes à regarder les copains sans savoir si je vais pouvoir prendre part à cette aventure à, du jour au lendemain, m’entraîner le jeudi et le vendredi, on m’annonce que je peux être dans le groupe. Je ne sais pas si je vais rentrer, au final, on me dit de rentrer. Mais sur le corner, je sentais que j’allais marquer », s’est-il exprimé au micro de DAZN.

Et d’ajouter : « Cette image de marquer, je ne l’avais pas imaginée. Mais l’image de rentrer pour aider les copains, ça fait huit mois que je le visualise (…) J’ai bossé très très dur sur ces derniers mois pour arriver à ce genre de résultats. Et maintenant, le plus important, c’est ma santé, la santé de tout le monde ».

Tellement sa joie est grande qu’il ne cesse à exprimer ses grandes émotions. « C’était incroyable, des images qui resteront gravées à vie. Ce sont des choses qui ne s’oublient pas, des choses qui émotionnellement vont manquer une fois qu’on arrête le football… J’ai pensé à ma famille, mon grand frère, mes agents qui sont comme mes frères. J’ai pensé à ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs », a t il conclu.

Tout le monde content pour lui

Il faut dire que tout le monde était heureux pour Nabil Bentaleb. « Ça donne encore plus de joie pour Nabil, mais pour toute l’équipe, parce que c’est un garçon très apprécié dans le groupe. On sait tous ce qui est lui est arrivé. Mais il a mérité », a régi son entraineur Bruno Genesio lors de la conférence de presse d’après-match.

Après lui avoir remis le trophée d’homme du match, Lucas Chevalier a également salué le retour décisif de Nabil Bentaleb : « C’est beau parce que ça arrive à un moment dans le match où on mérite de marquer, mais on sentait qu’on avait un peu tout contre nous avec le penalty manqué, le but refusé… on se disait que ça n’allait pas rentrer aujourd’hui et comme par hasard, peu après son entrée, Nabil nous délivre. C’est beau, on n’imaginait pas ça ».

Bafodé Diakité, le défenseur lillois, a lui aussi vibré pour son coéquipier : « Ce fut une explosion, ça se voit ! Une énorme émotion. Déjà quand il a recommencé à s’entraîner avec nous, c’était quelque chose. Mais qu’il offre le premier but qui fait qu’on passe devant Rennes, il n’y a rien de plus beau ».