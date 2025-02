Nabil Bentaleb autorisé à rejouer, 8 mois après son malaise cardiaque

Une excellente nouvelle vient d’être annoncée pour le LOSC et Nabil Bentaleb. Le milieu de terrain de 30 ans, qui avait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, a reçu l’autorisation médicale pour reprendre sa carrière professionnelle.

Après cet incident grave, qui avait mis sa carrière dans l’incertitude, club lillois avait dû intervenir publiquement pour démentir les rumeurs d’une éventuelle fin de carrière. Deux mois après l’événement, le LOSC avait communiqué sur l’amélioration de l’état de santé du joueur, sans toutefois s’avancer sur une date de retour.

Le joueur algérien a dû se soumettre à une série d’examens rigoureux devant la commission médicale de la Fédération Française de Football (FFF). Cette étape cruciale était déterminante pour son retour sur les terrains. Le verdict positif de la commission permet désormais à Bentaleb de reprendre son activité professionnelle.

Cette autorisation médicale marque la fin d’une période d’incertitude pour le joueur et son club, ouvrant la voie à son retour dans le groupe professionnel des Dogues.

Le club se réjouit du retour de Nabil

Dans un communiqué officiel rendu public hier soir, le LOSC Lille a annoncé le retour de Nabil Bentaleb. « Ce soir, la commission médicale de la Fédération Française de Football se réunissait afin de constater l’évolution de la situation médicale de Nabil Bentaleb et de statuer sur son avenir personnel et sportif. Au regard des derniers examens et résultats médicaux, la commission s’est prononcée positivement et a rendu un avis favorable en vue de la reprise de la pratique du football en compétition du joueur », lit-on au début du communiqué.

Le club se réjouit du retour de Nabil. Idem pour les dirigeants, le staff et les joueurs. « Nous sommes extrêmement heureux de partager cette très belle nouvelle. En premier lieu, ils pensent à Nabil ainsi qu’à ses proches, aujourd’hui pleinement rassurés sur la santé du Lillois. Ensuite, et c’était le vœu le plus cher de Nabil, le Club se réjouit de voir son joueur être autorisé à retrouver dès demain ses coéquipiers à l’entraînement, et à pouvoir envisager un retour prochain à la compétition », ajoute le communiqué.

Et enfin de conclure : « Nabil, nul doute que le peuple Lillois se réjouit déjà de pouvoir, bientôt, t’accueillir et t’acclamer de nouveau à la Decathlon Arena. Le Club tient enfin à profiter de cette communication pour remercier l’ensemble des personnes qui ont permis le retour de Nabil ». Un message émouvant de la part du club lillois, faut-il le dire.