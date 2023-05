Nabil Asli et la série Eddama primés au niveau arabe

La série algérienne dramatico-humoristique « El Batha » a connu un énorme succès durant le Ramadan 2023. La notoriété de l’œuvre a été telle, que même nos voisins directs (marocains et tunisiens) et indirects (pays arabes et du Golf) ont eu vent du sitcom. Et c’est sans surprises que l’acteur principal de la série, Nabil Asli, se voit récompensé pour sa brillante performance.

Pour son rôle de « L’As » dans El Batha, il est élu meilleur acteur de série maghrébine à l’occasion du Ramadan 2023 par la plateforme « ET Bilarabi ».

Sitcom algériens – Ramadan 2023 : Nabil Asli primé par ET pour son rôle de « L’as »

Connu pour son célèbre rôle de « Dakious », Nabil Asli change complètement de registre en incarnant un repris de justice « houmiste » dans El Batha. Bagarres de gangs et représailles entre bandes de quartiers, Nabil embarque le public dans l’univers des quartiers à problèmes avec une touche d’humour.

S’il concentre ses efforts à donner un ton humoristique à l’histoire, Nabil n’en oublie pas de véhiculer des messages profonds et percutants sur le sujet.

Pour sa performance parfaitement maîtrisée, il gagne le titre de « Meilleur acteur de série maghrébine pour le Ramadan 2023 » décerné par le média arts et cinéma ET (@etbilarabi).

« Eddama » élue meilleure série maghrébine pendant le Ramadan 2023

Le sondage d’ET est aussi venu primer les meilleures œuvres cinématographiques diffusées durant le mois sacré. Et c’est une fois encore un titre algérien qui l’emporte haut la main. La série populaire « Eddama » récolte le titre de « Meilleure série maghrébine durant le Ramadan 2023 » selon la même source.

Un honneur pour la production algérienne qui avait fait polémique à cause de certaines scènes. En effet, le public déploré l’image « dégradante » dépeinte de la société algérienne. Malgré ça, la série réussit quand même à percer et concrétise 100 millions de vue sur YouTube avant même la fin du Ramadan.