Un détachement de gardes-frontières a tué deux contrebandiers marocains près de la frontière ouest, dans la wilaya de Naâma. Ils transportaient plus de 50 kg de kif traité. C’est la troisième opération mortelle de ce type annoncée cette année. Dans la même région, l’armée a aussi saisi près de 19 quintaux de kif cette semaine.

Naâma : ce que l’on sait de l’opération à la frontière ouest

L’opération s’est déroulée vendredi 20 novembre, près de la bande frontalière ouest. Elle a eu lieu dans le secteur militaire de Naâma, en 2e Région militaire. Un détachement de gardes-frontières a tué deux contrebandiers de nationalité marocaine, a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale.

Selon le ministère, les deux hommes n’ont pas obtempéré à l’ordre de s’arrêter. Ils tentaient d’introduire en Algérie plus de 50 kg de kif traité. L’armée a saisi la marchandise.

Le ministère a identifié l’un des deux hommes grâce à la carte d’identité qu’il portait. Il s’agit de Khelifi Laïd, né à Ouled Sidi Abdelhakem, dans la province marocaine de Jerada. Le ministère n’a pas communiqué l’identité du second.

Pour le ministère, l’opération confirme « la disponibilité et la fermeté » des unités de l’Armée nationale populaire. Elles font face, selon lui, aux criminels qui portent atteinte à l’intégrité du territoire et à la sécurité des citoyens.

2e Région militaire : près de 19 quintaux de kif saisis et un réseau démantelé

Dans la même région militaire, l’armée a réalisé une saisie bien plus importante cette semaine. Les services de sécurité de l’armée de la 2e Région militaire ont démantelé un réseau criminel. Il tentait d’introduire une importante quantité de kif traité en provenance du Maroc.

Les enquêteurs ont saisi près de 19 quintaux de kif et arrêté 17 personnes soupçonnées de contrebande. Ils ont aussi récupéré 50 véhicules utilitaires, cinq motos, un jet-ski et des téléphones portables. Ils ont enfin saisi 273 millions de centimes, soit 2,73 millions de dinars.

Selon nos calculs, cette saisie représente 38 fois la quantité interceptée à Naâma. Pour le ministère, ces résultats confirment la détermination de l’armée à combattre la contrebande et le crime organisé.

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Frontière avec le Maroc : troisième opération mortelle annoncée en 2026

L’opération de Naâma n’est pas isolée. Le 28 janvier, une embuscade à Ghenama, dans la wilaya de Béchar, a coûté la vie à trois contrebandiers marocains. L’armée a arrêté un quatrième homme et saisi 74 kg de kif traité.

Un mois plus tard, le 27 février, l’armée a tué deux autres trafiquants marocains dans la région de Béni Ounif. Ils tentaient d’introduire 49 kg de kif traité. Ces deux opérations ont eu lieu dans la 3e Région militaire, au sud-ouest.

Le ministère de la Défense avait alors inscrit ces opérations dans un cadre plus large. Il dénonçait « la guerre acharnée de drogue menée par le Makhzen » contre l’Algérie. Il citait comme preuve les quantités saisies chaque jour aux frontières ouest.

Selon le décompte de la rédaction, ces trois opérations ont fait sept morts depuis janvier. Elles ont permis de saisir environ 173 kg de kif traité. Les trois se sont déroulées sur la frontière ouest, de Béchar à Naâma.

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Kif traité : des quantités massives interceptées aux frontières

Ces opérations mortelles restent rares au regard du volume du trafic. En 2025, l’armée a empêché l’introduction de 35 tonnes de kif traité par les frontières avec le Maroc. Elle a aussi arrêté 2 354 narcotrafiquants sur l’ensemble de l’année.

Le rythme ne faiblit pas en 2026. Du 28 octobre au 3 novembre, l’armée a empêché l’entrée de plus de huit quintaux de kif traité. Les 50 kg saisis à Naâma ne représentent donc qu’une petite partie du flux.

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Tebboune : « aller à la source de la fabrication » de la drogue

L’opération intervient six jours après un discours remarqué du président de la République. Le 15 novembre, Abdelmadjid Tebboune a ouvert l’année judiciaire à la Cour suprême. Il y a qualifié l’afflux de drogue de « véritable guerre contre notre peuple et notre jeunesse ».

Le chef de l’État est allé plus loin. « Nous pourrions être contraints d’aller à la source de la fabrication de ces drogues », a-t-il déclaré. Il a inscrit cette option « dans le cadre du droit de légitime défense », sans nommer aucun pays.

Le président avait déjà évoqué le sujet le 3 octobre, dans son entretien périodique avec la presse nationale. Il avait alors présenté la drogue comme un moyen de guerre contre l’Algérie. L’État a aussi durci la réponse pénale. Certains trafiquants encourent la peine de mort, et une prison de haute sécurité les attend dans le désert du Tanezrouft.