Naâma : « Cheb »saurus, Dinosaure Algérien sensé attirer les touristes

Ce sont les archéologues Algériens qui lui ont donné le nom de Chebsaurus algeriensis. Ce dinosaure appelé aussi Le « Géant des Ksours », dont les ossements ont été découverts par une équipe de chercheurs de Sonatrach, près de Aïn Sefra au sud-est de Naâma, et malgré la construction d’un musée le célébrant sur place, n’a pas eu l’effet escompté sur les touristes.

Le Chebsaurus algeriensis, est un nom qui a été donné a cette espèce éteinte de dinosaures sauropodes cétiosauridés en raison de la popularité de l’appellation « Cheb » dans l’ouest du pays, région ou il a été d’ailleurs découvert, mais aussi en raison de son jeune âge. En effet, le dinosaure en question, selon les études menées sur ses ossements, est mort au stade juvénile.

La découverte du Chebsaurus algeriensis

Emilie Lang, paléontologue au Muséum de Genève, explique que le Chebsaurus algeriensis « a été découvert dans l’Atlas saharien par une équipe de chercheurs de Sonatrach en 2000, et qu’il appartient à la famille des Sauropodes. C’est une espèce herbivore qui a vécu pendant la période du Jurassique Moyen, il y a de cela 161 à 175 millions d’années ».

En effet, le mérite la découverte des ossements de ce dinosaure revient a l’équipe du Centre de recherche et développement (CRD) de Sonatrach, et à un groupe d’universitaires d’Oran, qui ont pu tomber sur plus de 300 ossements près d’Oulakak, à Sfissifa, relevant de la daïra de Aïn Sefra, au sud-est de Naâma, confirmant ainsi que les dinosaures ont bel et bien existé en Afrique du Nord.

« Ce dinosaure a un long cou et une longue queue. Il a quatre pattes et ressemble un peu au diplodocus. Il mesure 12 m de longueur » déclare Emilie Lang, la derniére paléontologue à avoir fait une étude sur le dinosaure Algérien. En effet, les informations se font rares à propos de lui. Et même les 300 et quelques ossements qui ont été trouvés, ne sont pas entreposés dans le musée qui reste vide au grand dam des habitants de Sfissifa et de Aïn Sefra.

Un musée sans touristes

À la place même ou le Géant des Ksours a été découvert, un musée a été construit, ce dernier a été conçu par l’architecte Suisse Daniel Guadeloup dans la localité de Rouis El-Djir. Les portes de ce musée, qui évoquent la forme d’un dinosaure, demeurent cependant fermées.

L’édifice qui se distingue au milieu d’une région déserte, attend toujours les promesses qui ont été faites suite à la découverte des ossements. En effet, le soutien nécessaire pour le développement des activités de ce musée ont été évoquées maintes fois.

« Des commodités et équipements nécessaires dont un laboratoire de recherches archéologiques, abritera les fossiles du dinosaure herbivore appelé «Géant des ksour» », comme cela est rapporté la géologue Mohammedi de l’Institut des sciences de la terre et de la géologie d’Oran, qui est à l’origine d’une description du Chebsaurus algeriensis parue en 2005.