Naâma : accusée de charlatanisme, une quadragénaire arrêtée à Méchéria

Une charlatane a été arrêtée dans la wilaya de Naâma en Algérie. En effet, suite à une plainte déposée par une de ses victimes, les éléments de sécurité de la commune de Mecheria ont lancé les investigations. Effectivement, ces investigations ont abouti à l’arrestation de la mise en cause. De ce fait, il s’est avéré que l’accusée avait dérobé une somme colossale estimée à 147 millions de centimes appartenant à la victime.

Dans le même sillage, on notera que l’opération menée par les services responsables a permis d’identifier l’identité de l’escroc. Dans le détail, il s’agit d’une quadragénaire originaire d’une autre wilaya de l’ouest du pays. On précisera que la principale concernée avait pour habitude de se livrer à des pratiques de charlatanisme et de sorcellerie en escroquant des femmes. Cela en échange d’argent et de bijoux de valeur.

Après son arrestation, les forces de sécurité ont pu récupérer 24 millions de centimes. Sachant que la femme a été déférée devant les autorités judiciaires pour escroquerie et charlatanisme.

Naâma : une famille de 4 membres sauvée d’une intoxication au monoxyde de carbone

Quatre membres d’une même famille ont été sauvés suite à une intoxication au monoxyde de carbone. En effet, les victimes, âgées entre 10 et 52 ans, ont été retrouvées dans leur maison sise à Haï Wiâm dans la commune de Sfissifa, wilaya de Naâma en difficultés respiratoires. Et ce, après avoir inhalé des émanations de monoxyde de carbone provenant d’un chauffage.

De ce fait, les éléments de l’unité de la Protection Civile de Sfissifa sont intervenus afin de sauver les victimes. Selon les révélations des services responsables, les membres de la famille ont été retrouvés inconscients sur le sol de leur maison, en difficultés respiratoires, et ont été immédiatement pris en charge par les éléments de l’unité de la Protection Civile de Sfissifa. Heureusement, toutes les victimes ont survécu.