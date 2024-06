Mystérieuse maladie bovine à Blida : Au moins 40 vaches mortes et le nombre de cas explose

Les régions rurales et montagneuses de Bouinan dans la wilaya de Blida vivent une situation d’alerte maximale suite à la mort d’au moins 40 vaches et à l’enregistrement d’autres cas d’infection en augmentation, ce qui a suscité l’inquiétude des éleveurs de bétail et leur crainte de la propagation d’une épidémie mystérieuse menaçant leurs troupeaux.

M. Mohamed Achour, président de l’association de développement et de progrès à Amroussa, a déclaré qu’ils ont informé les autorités compétentes dès que des augmentations quasi quotidiennes du nombre de vaches mortes ont été enregistrées.

Il a ajouté que les symptômes de la maladie se manifestent par une fièvre mortelle et que certains éleveurs ont tenté de traiter les animaux en vain, tandis que les vétérinaires n’ont pas encore pu déterminer la source ou la cause de la maladie.

Face à cette situation, des équipes de la direction de l’agriculture ont prélevé des échantillons sur les vaches mortes pour les soumettre à des analyses en laboratoire spécialisé. Les résultats des tests sont attendus aujourd’hui ou demain.

Épidémie bovine à Blida : Inquiétude des éleveurs face à une maladie mortelle et inconnue

Les soupçons préliminaires indiquent que la maladie pourrait être due à une infection virale transmise par voie aérienne ou par contact.

Il est à noter que cette maladie n’a touché que les vaches, tandis qu’aucun cas d’infection n’a été enregistré parmi les autres animaux d’élevage.

En attendant les résultats des analyses, les autorités compétentes ont donné des conseils aux éleveurs et aux propriétaires de vaches sur la nécessité de respecter les mesures d’hygiène pour limiter la propagation de la maladie. Ils ont également demandé un recensement précis du nombre de vaches touchées.

D’autre part, Mme Hjira Belarbi, porte-parole de la direction de l’agriculture, a confirmé qu’une vaste campagne de vaccination des vaches a été lancée avant la fête de l’Aïd al-Adha et est toujours en cours.

La source de cette maladie mystérieuse et les moyens de la combattre restent un mystère non résolu. Les éleveurs de vaches, qui constituent l’un des principaux fournisseurs du marché du lait de vache à Bouinan, attendent avec impatience les résultats des analyses pour connaître le type de maladie et prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs troupeaux.