Mystérieuse eau rouge au large d’Alger : où en est l’enquête sur la plage du Cimetière Aïn Benian ?

La plage du Cimetière à Aïn Benian a retrouvé son aspect habituel après plusieurs jours marqués par une coloration rougeâtre inhabituelle des eaux, largement relayée sur les réseaux sociaux.

Les services de la wilaya d’Alger indiquent que le phénomène s’est interrompu, tandis que les investigations se poursuivent pour en déterminer la cause exacte.

Dans un communiqué, les autorités précisent qu’une commission pluridisciplinaire a été dépêchée sur les lieux dès le 30 avril 2026, mobilisant plusieurs directions techniques et services concernés afin d’établir un diagnostic précis de la situation.

Pollution de la plage du Cimetière Aïn Benian : une intervention rapide après les signalements en ligne

L’alerte a démarré avec des publications diffusées sur les réseaux sociaux, montrant une modification visible de la couleur de l’eau sur une partie du littoral. Face à ces éléments, les services de la wilaya ont engagé une intervention immédiate sur site.

🟢 À LIRE AUSSI : Pollution à la plage du Cimetière d’Aïn Bénian : une enquête urgente ouverte

La commission mobilisée a réuni :

Les directions de l’environnement et de l’hydraulique

La wilaya déléguée de Cheraga

Les services de sécurité compétents

Sur place, les équipes ont procédé à des constats directs et à des prélèvements d’échantillons. Intégrés à une procédure d’analyse en cours.

E nquête sur la pollution d’une plage à Alger : arrêt du phénomène confirmé sur le terrain

Les vérifications effectuées par les équipes techniques ont permis de constater l’arrêt de la source à l’origine de la coloration de l’eau. Cette observation a été confirmée à l’issue des opérations de surveillance menées sur place.

🟢 À LIRE AUSSI : Salaires à +100 %, prix des produits agricoles, exportations…Tebboune enchaîne annonces et mises en garde

Dans les jours suivants, les services concernés ont relevé une évolution progressive vers un retour à l’état normal des eaux sur la zone littorale. Aucun nouveau signe de coloration n’a été signalé depuis.

Si la situation observée sur le terrain s’est stabilisée, les autorités maintiennent le dispositif d’investigation. Les échantillons prélevés font l’objet d’analyses de laboratoire approfondies, destinées à identifier précisément l’origine du phénomène.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte BMS : Fortes pluies et vents violents, la liste des wilayas touchées ce dimanche 3 mai

L’enquête technique reste ouverte et plusieurs hypothèses continuent d’être examinées par les services compétents. Sans communication de conclusions à ce stade. Cependant, les autorités de la wilaya d’Alger communiqueront les résultats dès leur finalisation.