Mystère autour de la mort d’un Algérien de 27 ans à Lyon : son corps découvert dans un drap scotché

Un corps sans vie, enveloppé dans un drap scotché, a été découvert par des randonneurs samedi dernier, dans la commune de Proveysieux dans le massif de la Chartreuse (Isère) en France. Il s’agit de celui d’un ressortissant algérien de 27 ans, porté disparu dans la région lyonnaise depuis le 13 avril dernier.

La macabre découverte remonte au samedi 9 mai, alors qu’ils se promenaient au lieu-dit « Le Gua », notamment à deux kilomètres du village de Proveysieux dans le massif de la Chartreuse (Isère).

Aux alentours de midi, le couple, attiré par une odeur de décomposition, a retrouvé un corps sans vie dans un fossé situé à proximité de la RD105 et du torrent Le Tenaison. Le parquet de Grenoble a confirmé dimanche qu’une « enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ».

Porté disparu depuis la mi-avril, un Algérien retrouvé mort en Isère

Un large dispositif a été déployé samedi, notamment une vingtaine de policiers de la scientifique qui étaient présents sur les lieux. Par ailleurs, le parquet de Grenoble a confié les investigations à la section de recherches et à la brigade de recherches de Grenoble.

Au début, les enquêteurs rencontraient des difficultés à définir s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Cependant, lundi, le parquet a révélé, suite à l’autopsie pratiquée sur le corps en décomposition, l’identité de la victime. Le corps est celui d’un Algérien, âgé de 27 ans, porté disparu à Lyon depuis le 13 avril.

Selon le procureur, la victime « vivait à Lyon et était déjà connue pour plusieurs procédures judiciaires dans la région », principalement pour des délits mineurs. Le corps a ainsi pu être identifié grâce à une « reconnaissance palmaire », le jeune homme étant inscrit au fichier des empreintes digitales.

Les circonstances de la mort difficiles à déterminer

D’après le magistrat, « le décès du jeune homme remonte à plusieurs jours, voire plusieurs semaines ». Pour l’heure, la cause exacte du décès n’a pas été identifiée, bien que la cause de l’asphyxie soit privilégiée : « Il n’a pas été constaté de lésions, de fracture osseuse, d’impact par balle ou de traumatisme majeur corporel ».

Toutefois, le corps de la victime présentait « quelques dents fracturées » et un « morceau de tissu assez significatif » a été également retrouvé dans sa bouche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le cadavre n’aurait été déposé à Proveysieux que très récemment : « On ne sait pas combien de temps il a été enterré dans cet endroit. Le corps ne présente pas de morsures d’animaux, ça laisse à penser que ça ne faisait pas très longtemps ».

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