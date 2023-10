Mystère à Venise, The Creator et La Nonne 2 au cinéma Garden City ce 27 octobre

Les cinéphiles d’Alger ont toutes les raisons de se réjouir ce week-end, car le Cinéma Garden City propose une sélection de films captivants qui satisferont tous les goûts. Du mystère à l’action en passant par l’humour et l’horreur, le programme de ce vendredi promet de vous tenir en haleine tout au long de la journée et de la soirée.

Le cinéma Garden City présente un week-end explosif de divertissement cinématographique

La journée commence sous le signe de l’intrigue avec « Mystère à Venise » à 15h00. Plongez dans les rues envoûtantes de la Sérénissime avec ce film captivant qui suit les traces d’un détective déterminé à résoudre un crime complexe. Laissez-vous emporter par les mystères de cette ville iconique.

La science-fiction prend ensuite le relais avec « The Creator » à 17h15. Ce film promet une aventure époustouflante alors que l’humanité explore les frontières de la création. Attendez-vous à des dilemmes éthiques passionnants dans ce voyage captivant au cœur de l’innovation technologique.

Pour une dose de rires et d’émotion en famille, « Les As de la Jungle 2 » est la réponse parfaite. Retrouvez tous vos animaux de la jungle préférés dans une nouvelle aventure pleine d’humour et d’action à 17h20. Les enfants et les adultes seront enchantés par cette suite attendrissante.

L’action reprend vers les coups de 19h25 avec « The Equalizer 3 ». Denzel Washington est de retour dans le rôle de Robert McCall, le justicier intrépide. Les scènes d’action à couper le souffle et l’intrigue palpitante vous tiendront en haleine tout au long de la soirée.

Pour les amateurs de frissons, « The Nun 2 » est un incontournable. Plongez dans un univers terrifiant avec cette suite du film d’horreur à succès. Soyez prêt à sursauter et à vous laisser emporter par l’histoire sombre et inquiétante dès 20h00.

La saga « Saw » est de retour avec « Saw X ». Les amateurs de films d’horreur ne voudront pas manquer cette nouvelle incarnation de la série diffusée à 21h50. Oserez-vous affronter les énigmes mortelles mises en place par Jigsaw ?

Enfin, la soirée se termine en beauté avec « Expendables 4 » à 22h40. Rejoignez Sylvester Stallone, Jason Statham et toute l’équipe d’Expendables pour une dose d’action pure et dure. Ce film promet des cascades spectaculaires et des scènes d’action inoubliables.

Le Cinéma Garden City d’Ouled Fayet offrira aux cinéphiles une expérience cinématographique inoubliable ce week-end avec un programme varié qui saura satisfaire tous les goûts. Que vous recherchiez des émotions fortes, des moments de détente en famille, ou une soirée de frissons, vous trouverez tout cela et plus encore au cinéma Garden City.