Mystère à l’hôpital de Batna : Une odeur étrange sème la panique et inquiète les autorités

Batna, le 14 septembre 2024 – Une vive inquiétude régnait au sein de l’unité de cardiologie de l’hôpital universitaire de Batna depuis ce vendredi. Les patients et leurs proches ont été confrontés à une odeur particulièrement désagréable qui s’est propagée dans les locaux, affectant considérablement leur bien-être.

Face à cette situation, les autorités ont rapidement réagi. Les services de la protection civile ont été dépêchés sur place pour procéder à une inspection des lieux et sont restés en alerte en cas de besoin. Les autorités sanitaires et sécuritaires ont également été mobilisées.

Interrogé par Ennahar Online, le directeur de la santé de Batna a indiqué que des investigations étaient en cours pour déterminer l’origine exacte de cette odeur nauséabonde. Il a évoqué deux hypothèses : une utilisation excessive de produits désinfectants pour les sanitaires ou la présence de formol, un antibactérien puissant.

Mystère à l’hôpital de Batna : Une fuite de formol à l’origine de l’alerte

Les investigations menées par les autorités sanitaires ont permis d’identifier la source de l’odeur nauséabonde qui a semé la panique au sein de l’unité de cardiologie. Il s’avère qu’une fuite de formol, un produit chimique hautement toxique, s’était produite dans la salle d’opération des anciennes urgences.

Face à cette situation d’urgence, les autorités ont pris la décision d’évacuer immédiatement tous les patients de cette salle afin de préserver leur santé. Ces derniers ont été transférés vers la salle d’opération des nouvelles urgences médicales et chirurgicales.

Quelles sont les conséquences d’une exposition au formol pour les patients et le personnel médical ?

Le formol, ou formaldéhyde, est un composé chimique couramment utilisé dans les hôpitaux pour la conservation des spécimens anatomiques et la désinfection des instruments médicaux. Cependant, cette substance présente des risques importants pour la santé lorsqu’elle est inhalée.

L’inhalation de vapeurs de formol peut provoquer de nombreux symptômes, notamment :

Une irritation des voies respiratoires : toux, essoufflement, sensation de brûlure dans la gorge.

: toux, essoufflement, sensation de brûlure dans la gorge. Des problèmes oculaires : larmoiement, rougeurs, sensation de brûlure.

: larmoiement, rougeurs, sensation de brûlure. Des maux de tête et des nausées .

. À long terme, une exposition répétée au formol est associée à un risque accru de développer certains cancers, notamment ceux des voies respiratoires supérieures.

Heureusement, les services de protection civile, rapidement mobilisés, ont intervenu à temps pour neutraliser la fuite de formol et procéder à une désinfection complète des locaux contaminés.

Grâce à leur intervention rapide et efficace, la situation a été maîtrisée et les risques pour la santé des patients et du personnel médical ont été écartés.