Myome (ou fibrome) du col de l’utérus : symptômes et traitement au Centre Médical Anadolu

Un myome (ou un fibrome) est une tumeur musculaire bénigne (non cancéreuse) de l’utérus. Les myomes varient en taille et en nombre ; en outre, ils peuvent être asymptomatiques comme ils peuvent causer des saignements plus ou moins abondants, des douleurs pelviennes, des crampes abdominales, une augmentation de la fréquence urinaire ou de difficultés pour tomber enceinte.

La science ne sait encore déterminer les causes exactes des myomes, mais des facteurs comme l’hérédité, les niveaux d’hormones et les grossesses multiples peuvent contribuer à leur développement. Le traitement des myomes dépend de la taille de la tumeur et de la gravité des symptômes. Le médecin peut prescrire des médicaments, opter pour une intervention chirurgicale ou bien recommander une surveillance régulière.

Qu’est-ce qu’un myome ou un fibrome du col de l’utérus ?

Les fibromes se présentent sous la forme d’une balle (c’est ce qu’on appelle un myome) qui pousse sur la paroi de l’utérus. Selon l’endroit où les myomes apparaissent, trois cas de figure se présentent :

Le myome se développe à l’intérieur de la cavité utérine : on dit alors qu’il est sous-muqueux. Dans ce cas, le myome provoque souvent des saignements (règles abondantes, parfois hémorragiques avec des caillots de sang), ou bien l’infertilité, car il peut gêner l’implantation de l’embryon.

on dit alors qu’il est sous-muqueux. Dans ce cas, le myome provoque souvent des saignements (règles abondantes, parfois hémorragiques avec des caillots de sang), ou bien l’infertilité, car il peut gêner l’implantation de l’embryon. Le myome « pousse » à l’extérieur de l’utérus : on dit alors qu’il est sous-séreux. Dans ce cas, il manifeste rarement des symptômes, sauf lorsqu’il très volumineuse. Cependant, par sa taille qui peut augmenter jusqu’à des dizaines de centimètres, il peut comprimer la vessie, les uretères et donner des envies fréquentes d’uriner. Il peut aussi gêner le passage du bébé lorsqu’il est en position basse (praevia).

on dit alors qu’il est sous-séreux. Dans ce cas, il manifeste rarement des symptômes, sauf lorsqu’il très volumineuse. Cependant, par sa taille qui peut augmenter jusqu’à des dizaines de centimètres, il peut comprimer la vessie, les uretères et donner des envies fréquentes d’uriner. Il peut aussi gêner le passage du bébé lorsqu’il est en position basse (praevia). Le myome se développe à l’intérieur de la paroi de l’utérus (entre la cavité et l’extérieur) : on parle alors de myome ou fibrome interstitiel. C’est une situation intermédiaire qui ne donne pas toujours lieu à des symptômes. Lorsqu’ils apparaissent, ils ne deviennent gênants qu’à partir du moment où ils atteignent un volume considérable. Ils peuvent aussi entraver le processus de fécondation in vitro.

Dans la réalité, les myomes sont multiples et associent ces trois situations à la fois. Et chacune nécessite une prise en charge adaptée. Il convient de rappeler que, dans l’immense majorité des cas, les myomes sont bénins. Toutefois, il convient de s’assurer de l’absence de lésions associées de nature malignes, surtout après la ménopause.

Quels sont les symptômes des myomes du col de l’utérus

Les myomes du col de l’utérus provoquent différents symptômes. Ils varient en fonction de leur taille, de leur nombre et de leur emplacement. Certaines femmes ne présentent, cependant, aucun symptôme. Du reste, voici la liste des symptômes courants associés aux myomes utérins :

Menstruations abondantes : Saignements menstruels plus longs et plus abondants que d’habitude. En outre, ces saignements entraînent parfois une anémie accompagnée de fatigue et de faiblesse.

Saignements menstruels plus longs et plus abondants que d’habitude. En outre, ces saignements entraînent parfois une anémie accompagnée de fatigue et de faiblesse. Douleurs pelviennes : Les femmes atteintes de myomes peuvent éprouver des douleurs pelviennes ou des crampes, souvent associées à leurs menstruations.

Les femmes atteintes de myomes peuvent éprouver des douleurs pelviennes ou des crampes, souvent associées à leurs menstruations. Pression sur la vessie ou le rectum : Lorsque les myomes exercent une pression sur la vessie ou le rectum, ils entraînent des douleurs, une fréquence urinaire accrue ou une constipation.

Lorsque les myomes exercent une pression sur la vessie ou le rectum, ils entraînent des douleurs, une fréquence urinaire accrue ou une constipation. Douleurs pendant les rapports sexuels : Les myomes peuvent causer des douleurs ou une gêne pendant les rapports sexuels.

Les myomes peuvent causer des douleurs ou une gêne pendant les rapports sexuels. Gonflement abdominal : Les myomes de grande taille causent un gonflement ou une distension de l’abdomen.

Les myomes de grande taille causent un gonflement ou une distension de l’abdomen. Infertilité : Dans certains cas, les myomes affectent la fertilité en bloquant les trompes de Fallope ou en altérant la forme de l’utérus.

L’Unité de Gynécologie Oncologique du Centre Médical Anadolu

L’unité d’Oncologie Gynécologique du Centre Médical Anadolu traite les patientes atteintes de tumeurs des organes génitaux. Le cœur de l’approche de cette unité consiste en « une évaluation préopératoire optimale et un protocole de soins individualisé ».

Dans cette optique, l’Unité d’Oncologie Gynécologique du Centre Médical Anadolu utilise différentes techniques d’imagerie (échographie, IRM, TDM, PET ou colposcopie) en fonction du cas de chaque patiente. Après l’évaluation préopératoire, une équipe médicale multidisciplinaire met en place un protocole de soins individualisé. Cette équipe se compose de radio-oncologues, d’oncologues, de radiologues et de pathologistes.

En outre, un traitement chirurgical optimal permet d’obtenir les meilleurs résultats. Les interventions sont effectuées par « des chirurgiens expérimentés, formés dans les meilleurs centres d’oncologie gynécologique ». À leur tête on trouve le Professeur TAYLAN ŞENOL chirurgien gynécologue et spécialiste en oncologie gynécologique ; il possède à son actif 50 publications nationales et internationales et il est co-auteur de 10 ouvrages.

Pour obtenir un résultat chirurgical optimal, plusieurs départements collaborent aux opérations : anesthésie, urologie, anatomopathologie, chirurgie générale, chirurgie thoracique. « Nous pensons qu’une chirurgie optimale associée à une approche multidisciplinaire donne les meilleurs résultats pour nos patients », assure l’Unité d’Oncologie Gynécologique du Centre Médical Anadolu.