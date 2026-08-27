Mutation des enseignants : résultats publiés ce soir

Le suspense prend fin cette semaine pour des milliers d’enseignants. Le ministère de l’Éducation nationale vient d’annoncer que les résultats de la mutation des enseignants seront mis en ligne ce jeudi 27 août 2026, à partir de 18 heures.

Sont concernés les personnels titulaires du primaire, du moyen et du secondaire ayant sollicité un transfert en dehors de leur direction d’affectation, à quelques jours seulement du coup d’envoi de l’année scolaire 2026-2027.

Les résultats de mutation des enseignants publiés jeudi à 18 heures

Dans un communiqué officiel, la tutelle a levé le voile sur l’horaire exact de la proclamation. Aucune publication anticipée n’est prévue : les listes ne seront visibles qu’à partir de 18 heures, ce jeudi 27 août 2026. Chaque candidat découvrira alors la suite donnée à sa demande.

Cette échéance clôt une procédure entamée durant l’été. Dès la mi-juillet, la tutelle avait dévoilé le calendrier du mouvement de mutation inter-wilayas des enseignants titulaires, en rappelant que les transferts s’opèrent uniquement dans la limite des postes budgétaires disponibles, grade par grade et discipline par discipline.

La consultation se fait exclusivement sur ostad.education.dz

Aucun déplacement vers les directions de l’éducation ne sera nécessaire. La consultation s’effectue intégralement en ligne, depuis le compte personnel ouvert sur le système informatique du secteur. L’adresse à retenir reste ostad.education.dz, où chaque fonctionnaire dispose d’un espace numérique qui lui est propre.

Une fois connecté, l’enseignant visualise directement le sort réservé à son dossier. Le ministère mise depuis plusieurs mois sur cette dématérialisation pour fluidifier des opérations qui, par le passé, généraient de longues files d’attente et des contestations à répétition.

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Une procédure encadrée par des critères stricts

Les services centraux insistent sur le respect d’un cadre réglementaire précis. Barème, motifs invoqués, justificatifs téléversés : l’ensemble des demandes a été traité selon des critères uniformes appliqués à l’échelle nationale. Le classement des candidats en découle mécaniquement.

Le parcours n’a toutefois pas été linéaire. Au cœur du mois d’août, l’administration avait décalé une étape déterminante, la phase de choix des établissements dans la wilaya d’accueil, tout en offrant un sursis aux retardataires pour déposer leur dossier. Ce réaménagement expliquait le report de la proclamation finale à la fin du mois.

Pour les intéressés, l’enjeu dépasse la simple formalité administrative. Obtenir un rapprochement familial ou un retour vers sa wilaya d’origine modifie durablement le quotidien d’un ménage, entre logement, garde d’enfants et trajets quotidiens.

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Un timing calé sur le calendrier de la rentrée scolaire 2026-2027

La date choisie n’a rien d’anodin. Elle intervient quelques jours après la reprise des équipes de direction et des personnels administratifs, programmée le 23 août dans le calendrier officiel de la rentrée. Les chefs d’établissement pourront ainsi ajuster leurs effectifs avant l’arrivée des équipes pédagogiques.

Les enseignants mutés disposeront, eux, d’une petite marge pour organiser leur installation. Leur propre pré-rentrée est fixée au dimanche 30 août, tandis que les élèves reprendront le chemin des classes le dimanche 6 septembre 2026.

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