Musulmans de France, Benzema : le violent clash entre Rose Ameziane et André Bercoff

Une colombe pour la paix à Marseille, un drapeau palestinien géant déployé à Lyon… de nombreuses manifestations ont eu lieu samedi dernier en France. Et ce, en soutien au peuple palestinien et aux habitants de Gaza. Avec des slogans « Nous sommes tous des enfants de la Palestine », des manifestants appellent à enlever le blocus de l’enclave palestinienne par des soldats israéliens.

Cependant, de nombreux Français ont été en colère suite à des « Allaho Akbar » qui ont été prononcés lors de ces manifestations. Ce même discours est aussi tenu lors du dernier numéro de l’émission « Morandini live, où Jean-Marc Morandini et ses invités sont revenus sur ces manifestations.

« Vous êtes dégueulasse, vous n’avez pas le droit de dire ça » le ton monte entre Rose Ameziane et André Bercoff au sujet des manifestations pro-palestiniennes

L’ambiance au plateau de « Morandini live » était très électrique, notamment entre Rose Ameziane, d’origine algérienne et présidente du mouvement territoire et André Bercoff, éditorialiste sur Sud Radio. Tout a commencé lorsque Rose Ameziane a rappelé la signification de la phrase « allaho akbar » et rappeler, par la même occasion, l’incident de la femme qui a été mise en garde à vue pour avoir prononcé « Essalam alykoum ».

En effet, Rose Ameziane ne s’est pas arrêté là pour défendre la communauté musulmane en France, elle évoque « On a eu des Français chrétiens qui, de la même manière, ont fait des prières ! Est-ce qu’à ce moment-là, on a parlé de séparatisme ? On n’a pas eu de suspicion à leur égard » a-t-elle déclaré dans l’émission de Jean-Marc Morandini.

Des propos, qui n’ont visiblement pas plu à l’éditorialiste de Sud Radio, en l’occurrence André Bercoff, qui lui a reproché de » prendre des éléments de langage » et de ne pas avoir entendu le slogan « Hamas assassin » lors de ces manifestations.

« Benzema n’est pas un frère musulman, mais fièrement musulman » Rose Ameziane défend le footballeur

Le débat ne s’est pas arrêté à ses manifestations. En effet, l’affaire de Karim Benema, précédemment accusé par Darmanin de faire partie de l’organisation « Frères musulmans ». D’ailleurs, des personnalités françaises ont demandé le retrait de sa nationalité française et de son ballon d’or. Rose Ameziane, qui est d’origine algérienne, a soutenu le footballeur en déclarant « Benzema n’est pas un frère musulman, mais fièrement musulman ».

Dans la suite de cet échange, Rose Ameziane a rappelé les victimes palestiniennes « déshumaniser par les autorités françaises ». C’est à ce moment-là que les deux invités entrent dans une discussion très animée, au point même qu’André Bercoff s’est mis à hurler « vous êtes dégueulasse », et la présidente du mouvement territoire lui demande « de rester poli » et d’avoir « un minimum de respect envers les musulmans.

