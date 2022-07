Muharram 2022 : Tebboune présente ses vœux aux Algériens

À l’occasion de l’avènement de la nouvelle année de l’hégire 1444, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de vœux au peuple algérien.

L’Algérie célèbrera demain la nouvelle année de l’hégire 1444, soit le premier jour du mois de Muharram, coïncidant avec le samedi 30 juillet 2022. À cette occasion, le Président Tebboune a adressé un message de vœux au peuple algérien, lui souhaitant bien-être et prospérité.

« Bonne année de l’hégire à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Je prie Allah Tout-Puissant que cette nouvelle année de l’hégire soit porteuse de bien-être et de prospérité. Fierté éternelle à l’Algérie et gloire infinie à son peuple », a écrit le Président Tebboune ce vendredi sur Twitter.

1er Muharram 1444 en Algérie : la date fixée au 30 juillet 2022

Hier, le Centre international d’astronomie a fait savoir que le premier jour du mois de Muharram pour l’année Hégirienne 1440 coïncidera avec le samedi 30 juillet 2022. Par conséquent, ce vendredi, 29 juillet, achève le mois de Dhu al-Hijjah ainsi que l’année Hégirienne 1439.

Pour rappel, le mois de Muharram est le premier mois du calendrier hégirien. C’est l’un des quatre mois sacrés de l’Islam avec Rajab, Dhou al Qi’da et Dhou al-Hijja. D’ailleurs, plusieurs événements historiques marquent ce mois. Notamment le nouvel an Musulman ou l’Hégire du prophète le premier jour de Muharram, ainsi que la recommandation du prophète de jeûner le 10e jour, soit le jour d’Achoura.