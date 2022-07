Muharram 2022 en Algérie : la date fixée

Le premier du mois de Muharram pour l’année Hégirienne 1440 coïncidera avec le samedi 30 juillet 2022, selon les estimations du Centre international d’astronomie.

Selon ce même centre, la conjonction de surface de la Lune (la Nouvelle Lune) se produira après ou avec le coucher du soleil du jeudi dans tous les pays islamiques, et par conséquent, il est impossible de voir le croissant du nouveau mois ce jour-là de tous les pays du monde islamique malgré le coucher de la lune après le soleil dans nombre d’entre eux.

Par conséquent, le vendredi 29 juillet achèvera le mois de Dhu al-Hijjah, et le samedi 30 juillet sera le premier jour du Nouvel An islamique dans la majeure partie du monde islamique.

Qu’est-ce-que le Muharram chez les Musulmans ?

Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier musulman ou hégirien un des plus importants, notamment pour les chiites. C’est l’un des quatre mois sacrés de l’Islam avec Rajab, Dhou al Qi’da et Dhou al-Hijja le plus sacré. Le mot Muharram est apparenté au terme arabe haram, signifiant littéralement interdit, en référence à la trêve militaire que ce mois inaugurait, interdisant toute hostilité.

Plusieurs événements ont notamment marqué l’histoire musulmane durant ce mois : Nouvel an Musulman ou L’Hégire du prophète le premier jour de Muharram ; La recommandation du prophète de jeûner le 10e jour, le jour d’Achoura.