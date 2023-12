Muay-thaï / One Championship : Mohamed Younes Rabah bat une star thaïlandaise par KO

L’Algérien Mohamed Younes Rabah a créé la plus grande surprise du « ONE Fight Night 17 : Kriklya contre Roberts ». En effet, il a battu le Thaïlandais Saemapetch Fairtex, le samedi 9 décembre.

Profitant de sa taille avantageuse dans un combat de Muay Thai dans la catégorie poids coq, il a échangé des coups puissants, au Lumpinee Boxing Stadium à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

Saemapetch, classé troisième dans la catégorie poids coq du Muay Thai, a commencé le combat avec des coups de poing et des coups de pied pour repousser le dangereux boxeur algérien. Rabah a, certes, répliqué aux attaques du Thaïlandais, mais ce dernier a réussi à mettre à terre l’Algérien au milieu du premier tour.

Rabah a renversé la vapeur sur le Thaïlandais

Cependant, le combattant algérien est rapidement revenu dans le combat. En effet, il a réussi à renverser la vapeur sur son homologue thaïlandais. Il a continué à avancer, cherchant à piéger son adversaire qui a tenté de limiter ses attaques en le tenant. Ensuite, le Thaïlandais a lancé une attaque violente avec un coup puissant qui a secoué Rabah.

L’Algérien a réussi à revenir en force, parvenant à renverser Saemapetch pour la deuxième fois dans le combat.

Avant que le Thaïlandais ne puisse se relever, Rabah a délivré un coup de genou direct à la tête, mettant ainsi fin au combat à 2:29 du premier round.

Cette victoire a démontré que le jeune Algérien de 26 ans est un sérieux prétendant au ONE Championship. Et comment, puisqu’il a pris le dessus sur l’une des plus grandes figures de la catégorie poids coq du Muay Thai au niveau mondial.

Rabah, également surnommé « Le Bouraq », a ainsi porté son bilan professionnel à un parfait 14-0. Quant à Saemapetch, son bilan professionnel total est désormais de 126 victoires pour 20 défaites.