Muay Thai : Elias Mahmoudi, 1er Arabe à être en tête d’un événement au ONE Championship

D’origine algérienne, Elias Mahmoudi deviendra le premier Arabe à être en tête d’un événement de la plus grande organisation d’arts martiaux au monde, le ONE Championship. Il va affronter Superlek Kiatmoo pour le titre mondial de Kickboxing poids mouche du ONE dans l’événement principal ONE Fight Night 18, prévu le 13 janvier 2024 à 1h.

Le dernier combat de Mahmoudi, depuis son retour de la blessure, remonte au mois d’août dernier. Il s’est imposé par le KO au premier round face à son homologue mexicain et champion du monde de Muay Thai WBC, Edgar Tabares.

Avec un bilan global impressionnant de 33 victoires pour 7 défaites en Muay Thaï et Kickboxing, les compétences en striking du jeune Algérien de 25 ans et son courage pour avancer l’ont propulsé au rang de vedette internationale. En effet, il était passé à côté d’un titre mondial, avec une excellente performance en 2019 contre le champion en titre de l’époque, Petchdam Petchyindee. Hélas, il avait perdu par décision technique.

Un grand combat au menu de Mahmoudi

Le grand défi dans la carrière de la star algérienne, surnommée « Le Sniper », fut contre son homologue thaïlandais, Superlek, âgé de 28 ans. Ce dernier, fait partie des meilleurs strikers au monde.

En effet, il a remporté huit combats consécutifs, portant son bilan global à 136 victoires pour 29 défaites. Le champion thaïlandais de kickboxing a remporté ses cinq combats en 2023, battant Daniel Puertas par décision unanime pour s’offrir le titre mondial de Kickboxing poids mouche du ONE.

Après avoir remporté le championnat, la star thaïlandaise a enchaîné trois victoires par KO contre son compatriote Danial Williams, Nabil Anane de l’Algérie et Tagir Khalilov de la Russie. Superlek a, ensuite, battu Rodtang Jitmuangon lors d’un des plus grands combats de Muay Thaï de ces dernières années.

Mahmoudi vise à stopper Superlek lors du ONE Fight Night 18. Il a pour ambition de quitter le fameux Lumpinee Boxing Stadium à Bangkok, en Thaïlande, avec la ceinture d’or du monde de Kickboxing poids mouche du ONE.

Fondée en 2011 et basée à Singapour, le ONE Championship est la plus grande organisation d’arts martiaux au monde. Il propose des combats de Muay Thaï, de Kickboxing, de Grappling en Soumission et d’arts martiaux mixtes lors de ses spectacles. Le PDG et président Chatri Sityodtong a récemment révélé que le ONE tiendra des compétitions dans de différents pays au monde. Il s’agit du Qatar, le Japon, le Singapour ainsi qu’en Europe et en Thaïlande en 2024.

Par : Lara Badreddine