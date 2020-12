M’sila : Un policier condamné à mort pour le meurtre de son épouse

Le tribunal criminel près la Cour de M’sila a prononcé, mercredi, une condamnation à mort à l’encontre d’un policier pour le meurtre de son épouse et de trois (3) membres de sa belle-famille, « perpétré avec préméditation » en juillet dernier, dans le quartier La Rocade, a rapporté une source judiciaire.

La même source a indiqué que le procès s’est déroulé dans des conditions de sécurité particulières marquées par un important dispositif sécuritaire et un quadrillage de la Cour de justice de M’sila par des agents de sécurité pour parer à toute éventualité.

Pour rappel, cette affaire remonte au 24 juillet dernier, lorsqu’un agent de police exerçant au sein de la sûreté de wilaya de Annaba s’est rendu dans la ville de M’sila où réside sa belle-famille et son épouse qui y avait trouvé refuge chez ses parents suite à un désaccord conjugal.

L’accusé avait fait usage de son arme de service en tirant sur sa femme, son frère ainsi que ses parents, les blessant mortellement, a-t-on noté.

Le policier s’était par la suite livré aux services de sécurité qui l’ont placé en détention provisoire et enclenché une enquête pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire, et ce, avant de le présenter devant la Cour de justice dans le cadre de sa session pénale.

Lors du procès, le représentant du parquet a requis la peine de mort à l’encontre de l’accusé, a-t-on ajouté.